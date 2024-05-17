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Россиянка дала младенцу поиграть полиэтиленовым пакетом и девочка задохнулась

Суд назначил женщине условное наказание в виде шести месяцев исправительных работ

17 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Мать держит за руку младенца / Фото: pixabay.com
Мать держит за руку младенца / Фото: pixabay.com

В Удмуртии суд вынес наказание женщине, которая по неосторожности лишила жизни дочь, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики в своем Telegram-канале.

37-летняя жительница Ижевска оставила дочь одну в кроватке, дав ей пакет в качестве игрушки.

"Пакет перекрыл отверстия рта и носа девочки, ребенок задохнулся", – говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной и назначил ей условное наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 2

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Гость

18:00:35 17-05-2024

во всех роддомах нянечки об этом говорят - не спать с новорожденным, на всех пакетах написано "осторожно, опасность удушения" . эти тетки несчастные с Луны?

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Светлана

20:43:13 17-05-2024

Погремушек в доме не случилось, что ли?(((((((

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