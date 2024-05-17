Россиянка дала младенцу поиграть полиэтиленовым пакетом и девочка задохнулась
Суд назначил женщине условное наказание в виде шести месяцев исправительных работ
17 мая 2024, 15:00, ИА Амител
Мать держит за руку младенца / Фото: pixabay.com
В Удмуртии суд вынес наказание женщине, которая по неосторожности лишила жизни дочь, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики в своем Telegram-канале.
37-летняя жительница Ижевска оставила дочь одну в кроватке, дав ей пакет в качестве игрушки.
"Пакет перекрыл отверстия рта и носа девочки, ребенок задохнулся", – говорится в сообщении.
Суд признал женщину виновной и назначил ей условное наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
18:00:35 17-05-2024
во всех роддомах нянечки об этом говорят - не спать с новорожденным, на всех пакетах написано "осторожно, опасность удушения" . эти тетки несчастные с Луны?
20:43:13 17-05-2024
Погремушек в доме не случилось, что ли?(((((((