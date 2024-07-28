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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с вырубкой леса возле села Фирсово на Алтае

Он поручил главе регионального Следкома Колесниченко провести проверку

28 июля 2024, 09:06, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о незаконной вырубке деревьев возле села Фирсово в Алтайском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства в Telegram-канале.

Согласно публикации, в июне группа неустановленных лиц вблизи поселка уничтожила деревья, относящиеся к реликтовому бору, без получения соответствующего разрешения. Обращения в местную администрацию не принесли результата.

Алтайский Следком начал проверку. Бастрыкин получил главе регионального ведомства Игорю Колесниченко доложить о ее результатах.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

10:07:32 28-07-2024

Там в новом коттеджном Фирсово пора уже уничтожить вместе с деревьями село Лесеое. Что в них толку от этой деревни кроме психушку интерната. Вы их видели?

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Гость

12:35:55 28-07-2024

Так специально оставили, куда жителей Фирсово после пьянок отправлять.

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Гость

18:53:40 28-07-2024

хоть законтролируйся,лес то уже не вернешь.

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Musik

19:43:50 28-07-2024

Гость (18:53:40 28-07-2024) хоть законтролируйся,лес то уже не вернешь.... Эт так. Но хоть пусть посадки будут. Леса.

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