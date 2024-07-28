Бастрыкин взял на контроль ситуацию с вырубкой леса возле села Фирсово на Алтае

Он поручил главе регионального Следкома Колесниченко провести проверку

28 июля 2024, 09:06, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о незаконной вырубке деревьев возле села Фирсово в Алтайском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства в Telegram-канале.

Согласно публикации, в июне группа неустановленных лиц вблизи поселка уничтожила деревья, относящиеся к реликтовому бору, без получения соответствующего разрешения. Обращения в местную администрацию не принесли результата.

Алтайский Следком начал проверку. Бастрыкин получил главе регионального ведомства Игорю Колесниченко доложить о ее результатах.