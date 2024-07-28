Бастрыкин взял на контроль ситуацию с вырубкой леса возле села Фирсово на Алтае
Он поручил главе регионального Следкома Колесниченко провести проверку
28 июля 2024, 09:06, ИА Амител
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о незаконной вырубке деревьев возле села Фирсово в Алтайском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства в Telegram-канале.
Согласно публикации, в июне группа неустановленных лиц вблизи поселка уничтожила деревья, относящиеся к реликтовому бору, без получения соответствующего разрешения. Обращения в местную администрацию не принесли результата.
Алтайский Следком начал проверку. Бастрыкин получил главе регионального ведомства Игорю Колесниченко доложить о ее результатах.
10:07:32 28-07-2024
Там в новом коттеджном Фирсово пора уже уничтожить вместе с деревьями село Лесеое. Что в них толку от этой деревни кроме психушку интерната. Вы их видели?
12:35:55 28-07-2024
Так специально оставили, куда жителей Фирсово после пьянок отправлять.
18:53:40 28-07-2024
хоть законтролируйся,лес то уже не вернешь.
19:43:50 28-07-2024
Гость (18:53:40 28-07-2024) хоть законтролируйся,лес то уже не вернешь.... Эт так. Но хоть пусть посадки будут. Леса.