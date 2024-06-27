В Следственном комитете предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц
По словам Александра Федорова, за рубежом применяют различные уголовные наказания
27 июня 2024, 08:30, ИА Амител
Следственный комитет России предлагает ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил замглавы ведомства Александр Федоров.
По его словам, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас очень актуален в связи с изменениями в мире, которые требуют адекватной реакции со стороны правового инструментария. К тому же в других странах к юридическим лицам применяют различные уголовные наказания.
"Да, не посадишь юридическое лицо в тюрьму, но существует огромный спектр других уголовных наказаний, которые весьма эффективны и применяются к юридическим лицам за рубежом", – цитирует его ТАСС.
Среди таких санкций: штрафы, ограничение деятельности, запрет на занятие определенными видами деятельности, получение госзаказов и даже ликвидация юрлица, перечислил Федоров.
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08:40:22 27-06-2024
Как же меня умиляют законотворцы, не знающие законов собственной страны. Временный запрет деятельности, внезапно, уже существует. Как и штрафы, собственно. Какой велосипед он собрался изобрести?
20:35:06 27-06-2024
Про ротацию Думы, надо полгать давно забыли. Вот Вам батенька и прозаседавшиеся.