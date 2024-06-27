В Следственном комитете предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц

По словам Александра Федорова, за рубежом применяют различные уголовные наказания

27 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Здание Следкома России / Фото: lenobl.sledcom.ru

Следственный комитет России предлагает ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил замглавы ведомства Александр Федоров.

По его словам, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас очень актуален в связи с изменениями в мире, которые требуют адекватной реакции со стороны правового инструментария. К тому же в других странах к юридическим лицам применяют различные уголовные наказания.

"Да, не посадишь юридическое лицо в тюрьму, но существует огромный спектр других уголовных наказаний, которые весьма эффективны и применяются к юридическим лицам за рубежом", – цитирует его ТАСС.

Среди таких санкций: штрафы, ограничение деятельности, запрет на занятие определенными видами деятельности, получение госзаказов и даже ликвидация юрлица, перечислил Федоров.

Ранее Минфин предложил разрешать налоговым взыскивать долги с россиян без суда, чтобы ускорить процесс и разгрузить судебную систему.