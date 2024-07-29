На дорогах Алтайского края за неделю погибло 6 человек и 76 пострадало

С 22 по 28 июля в регионе зарегистрировали более 5,3 тысячи ДТП

29 июля 2024, 11:44, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за неделю с 22 по 28 июля произошло 58 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГАИ региона.

В этих авариях погибло 6 человек и 76 получили ранения, в том числе 15 несовершеннолетних.

Также за этот период зарегистрировали 5317 нарушений ПДД. 178 водителей при этом были пьяны, а 23 из них сели за руль в таком виде повторно.