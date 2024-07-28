Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на трассе Барнаул — Бийск
Иных участников ДТП на видео не запечатлено
28 июля 2024, 20:55, ИА Амител
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Авария произошла на трассе Барнаул – Бийск в районе села Косиха. Об этом рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Согласно кадрам с места происшествия, автомобиль вылетел в кювет. Судя по повреждениям, он перевернулся. Иных участников ДТП на видео не запечатлено.
Напомним, что днем 28 июля пассажир байка погиб в результате жесткого столкновения с легковым автомобилем на трассе Барнаул – Бийск. Водители выжили, они получили травмы различной степени тяжести.
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