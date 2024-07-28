Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на трассе Барнаул — Бийск

Иных участников ДТП на видео не запечатлено

28 июля 2024, 20:55, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Авария произошла на трассе Барнаул – Бийск в районе села Косиха. Об этом рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Согласно кадрам с места происшествия, автомобиль вылетел в кювет. Судя по повреждениям, он перевернулся. Иных участников ДТП на видео не запечатлено.

Напомним, что днем 28 июля пассажир байка погиб в результате жесткого столкновения с легковым автомобилем на трассе Барнаул – Бийск. Водители выжили, они получили травмы различной степени тяжести.