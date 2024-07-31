Барнаулец лишился более 100 тысяч рублей в надежде купить телефон по объявлению

Возбуждено уголовное дело

31 июля 2024, 12:45, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com

49-летний житель Барнаула стал жертвой мошенника в надежде купить телефон, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений увидел понравившуюся модель и решил приобрести ее для работы.

"Связавшись с продавцом, тот пояснил, что для оформления заказа необходимо перевести более 100 тысяч рублей по номеру указанного счета. Совершив перевод, потерпевший стал дожидаться обратной связи, однако все контакты "продавца" оказались недоступны", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.