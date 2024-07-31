Барнаулец лишился более 100 тысяч рублей в надежде купить телефон по объявлению
Возбуждено уголовное дело
31 июля 2024, 12:45, ИА Амител
Смартфон / Источник фото: unsplash.com
49-летний житель Барнаула стал жертвой мошенника в надежде купить телефон, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений увидел понравившуюся модель и решил приобрести ее для работы.
"Связавшись с продавцом, тот пояснил, что для оформления заказа необходимо перевести более 100 тысяч рублей по номеру указанного счета. Совершив перевод, потерпевший стал дожидаться обратной связи, однако все контакты "продавца" оказались недоступны", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
12:48:54 31-07-2024
так вареные джынсы покупали, помнится... с мавинами было уже легче...
13:05:14 31-07-2024
Это что за телефон такой, что задаток больше 100 тысяч? Совсем с жиру бесятся. Как пришли деньги, так и ушли. Себе весной брал за 26 тыс. с рейтингом производительности на 12 месте, и то дорого казалось.
18:05:53 31-07-2024
я вот тоже вроде умная, ага)), но на Лохито обжигалась на 65к два года назад...
купила фотик в Тюмени с Авито-доставкой, мне продавец сняла на видео все, вплоть до упаковки.
посылка пришла, на проверку дается 15 мин. я 10 минут только разворачивала камеру, тк сама попросила упаковать понадежнее. достала, пока разобралась в новой системе, включила, сделала пару кадров- вроде все хорошо работает и забрала. дома камера пролежала пару дней, в ожидании выходного и вот тут я прям опупела, если мягко сказать: камера просто не сохраняет настройки, то есть после каждого использования ее нужно настраивать заново и она сохраняет в raw через раз :(
ближайший СЦ, если что в столице нашей необъятной родины.
написала продавайке- она в отказ, естественно и удалила акк., написала претензию в Лохито и Спортлото- тоже мимо.
пс. до этого покупала технику в Германии, Японии, США , но такого позорного кидалова не встречала нигде. эх...
20:04:11 31-07-2024
Элен без ребят (18:05:53 31-07-2024) я вот тоже вроде умная, ага)), но на Лохито обжигалась на 65...
И на старуху бывыет проруха. (Слово "старуха" к Вам не относится. Просто пословица)
00:09:39 01-08-2024
49 лет, вместо того чтобы просто зайти в ближайший салон и купить трубу за туже сотку косых, тупо по объявлению просрал бабло.