Жители Алтайского края потеряли 1,5 млрд рублей из-за мошенников
В статистику входят суммы, которых лишились и частные лица, и предприятия
23 июля 2024, 08:14, ИА Амител
1,5 миллиарда рублей украли мошенники у жителей Алтайского края в прошлом году. Как сообщает Business FM* Барнаул, за половину этого года обманом выманили уже свыше 1 млрд. Такие данные приводят в региональном управлении МВД России.
В статистику входят суммы, которых лишились и частные лица, и предприятия. Если говорить о корпоративных пострадавших, то, как правило, действовали мошенники дистанционно – через звонки сотрудникам или взламывали сайты компаний. Журналисты спросили у доцента кафедры информационной системы в экономике Алтайского государственного технического университета Марка Жуковского, как можно защитить свой бизнес от атаки хакеров.
"Самое уязвимое звено всегда – это люди. 90% атак будут идти через ваших сотрудников. И от их квалификации, от их понимания, что вот сейчас начинается атака, будет зависеть благосостояние вашей компании. Атаки, которые бы не включали в себя общение с людьми, с сотрудниками компании, – это не очень распространенная штука, потому что долго и дорого. Самые распространенные и убыточные для компании ситуации – это так называемые фишинговые письма, которые направлены на сотрудников. По-хорошему, любые компании должны проводить инструктаж для сотрудников. Нужно объяснять, что есть определенный тип писем, которые почти наверняка являются фишинговыми, что на определенные письма не надо отвечать, скачивать файлы, если вы находитесь в корпоративной сети. Особенно это касается мобильных устройств, потому что у многих сотрудников есть мобильный удаленный доступ к серверам компании", – сказал Жуковский.
Также компаниям необходимо регулярно проводить проверку систем безопасности. Даже такая незначительная деталь, как просроченная подписка антивируса, может поставить под угрозу все предприятие.
09:10:54 23-07-2024
Это не потаму что полиция не трудится. Это другое
09:13:27 23-07-2024
Гость (09:10:54 23-07-2024) Это не потаму что полиция не трудится. Это другое ... само собой другое. бараны самостоятельно бабло отдают, несмотря на то, что из каждого утюга вещают о мошенниках.
09:39:54 23-07-2024
лошары это диагноз
10:15:52 23-07-2024
Не из-за мошенников, а по собственной глупости!
11:02:10 23-07-2024
Нисколько не жаль. Голову не только для пережевывания пищи использовать надо)
11:55:22 23-07-2024
Гость (11:02:10 23-07-2024) Нисколько не жаль. Голову не только для пережевывания пищи и... Будет нужно и тебя умненького разведут так что не успеешь мявкнуть... Это же жулики...
13:01:46 23-07-2024
Гость (11:55:22 23-07-2024) Будет нужно и тебя умненького разведут так что не успеешь мя... Да-да) Когда тебе звонят по Вотсапу и представляются сотрудниками органов внутренних дел или представителями Центрального Банка - самое время брать кредит) Ты бы башкой думал, а не тем местом на котором сидишь, как и прочие лохи.
20:50:21 23-07-2024
Гость (13:01:46 23-07-2024) Да-да) Когда тебе звонят по Вотсапу и представляются сотрудн... У мну Вотсапа нет... 😁