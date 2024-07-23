Жители Алтайского края потеряли 1,5 млрд рублей из-за мошенников

В статистику входят суммы, которых лишились и частные лица, и предприятия

23 июля 2024, 08:14, ИА Амител

Рублевые купюры / Фото: amic.ru

1,5 миллиарда рублей украли мошенники у жителей Алтайского края в прошлом году. Как сообщает Business FM* Барнаул, за половину этого года обманом выманили уже свыше 1 млрд. Такие данные приводят в региональном управлении МВД России.

В статистику входят суммы, которых лишились и частные лица, и предприятия. Если говорить о корпоративных пострадавших, то, как правило, действовали мошенники дистанционно – через звонки сотрудникам или взламывали сайты компаний. Журналисты спросили у доцента кафедры информационной системы в экономике Алтайского государственного технического университета Марка Жуковского, как можно защитить свой бизнес от атаки хакеров.

"Самое уязвимое звено всегда – это люди. 90% атак будут идти через ваших сотрудников. И от их квалификации, от их понимания, что вот сейчас начинается атака, будет зависеть благосостояние вашей компании. Атаки, которые бы не включали в себя общение с людьми, с сотрудниками компании, – это не очень распространенная штука, потому что долго и дорого. Самые распространенные и убыточные для компании ситуации – это так называемые фишинговые письма, которые направлены на сотрудников. По-хорошему, любые компании должны проводить инструктаж для сотрудников. Нужно объяснять, что есть определенный тип писем, которые почти наверняка являются фишинговыми, что на определенные письма не надо отвечать, скачивать файлы, если вы находитесь в корпоративной сети. Особенно это касается мобильных устройств, потому что у многих сотрудников есть мобильный удаленный доступ к серверам компании", – сказал Жуковский.

Также компаниям необходимо регулярно проводить проверку систем безопасности. Даже такая незначительная деталь, как просроченная подписка антивируса, может поставить под угрозу все предприятие.