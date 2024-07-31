В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан
Реализация инициативы не потребует дополнительных расходов бюджета
31 июля 2024, 13:28, ИА Амител
Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших российское гражданство, следует из думской базы проектов.
Авторами документа выступили депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
Согласно законопроекту, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет может грозить лишением гражданства.
Авторы инициативы отмечают, что ее реализация не потребует дополнительных расходов и может исполняться в рамках имеющейся штатной численности уполномоченных органов государственной власти.
13:36:06 31-07-2024
Шариков за всех сказал: "На учёт встану, воевать не пойду"
13:40:38 31-07-2024
ВВП (13:36:06 31-07-2024) Шариков за всех сказал: "На учёт встану, воевать не пойду"... "На учёт возьмусь..." он сказал :) А воевать- шиш с маслом...
14:01:15 31-07-2024
ВВП (13:36:06 31-07-2024) Шариков за всех сказал: "На учёт встану, воевать не пойду"... Значит "Шариков" поедет в кишлак к деду.
15:56:24 31-07-2024
Чёт сомневаюсь в качестве новых солдат! Куда их? В Росгвардию?
17:25:34 31-07-2024
Гость (15:56:24 31-07-2024) Чёт сомневаюсь в качестве новых солдат! Куда их? В Росгварди... В президентский полк!
12:17:00 01-08-2024
У новых граждан несколько иная задача для этой страны. На этом этапе они вроде кроликов.