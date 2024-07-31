В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

Реализация инициативы не потребует дополнительных расходов бюджета

31 июля 2024, 13:28, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших российское гражданство, следует из думской базы проектов.

Авторами документа выступили депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Согласно законопроекту, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет может грозить лишением гражданства.

Авторы инициативы отмечают, что ее реализация не потребует дополнительных расходов и может исполняться в рамках имеющейся штатной численности уполномоченных органов государственной власти.