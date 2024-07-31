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В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

Реализация инициативы не потребует дополнительных расходов бюджета

31 июля 2024, 13:28, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших российское гражданство, следует из думской базы проектов.

Авторами документа выступили депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Согласно законопроекту, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет может грозить лишением гражданства.

Авторы инициативы отмечают, что ее реализация не потребует дополнительных расходов и может исполняться в рамках имеющейся штатной численности уполномоченных органов государственной власти.

Законопроекты Мигранты

Комментарии 6

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ВВП

13:36:06 31-07-2024

Шариков за всех сказал: "На учёт встану, воевать не пойду"

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Гость

13:40:38 31-07-2024

ВВП (13:36:06 31-07-2024) Шариков за всех сказал: "На учёт встану, воевать не пойду"... "На учёт возьмусь..." он сказал :) А воевать- шиш с маслом...

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Гость

14:01:15 31-07-2024

ВВП (13:36:06 31-07-2024) Шариков за всех сказал: "На учёт встану, воевать не пойду"... Значит "Шариков" поедет в кишлак к деду.

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Гость

15:56:24 31-07-2024

Чёт сомневаюсь в качестве новых солдат! Куда их? В Росгвардию?

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Гость

17:25:34 31-07-2024

Гость (15:56:24 31-07-2024) Чёт сомневаюсь в качестве новых солдат! Куда их? В Росгварди... В президентский полк!

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Гость

12:17:00 01-08-2024

У новых граждан несколько иная задача для этой страны. На этом этапе они вроде кроликов.

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