В Кремле рассказали, планируется ли в России новая мобилизация
Ранее во власти неоднократно заявляли об отсутствии таких планов
27 июля 2024, 11:21, ИА Амител
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил РИА Новости на вопрос, хватает ли армии добровольцев или может потребоваться мобилизация.
"О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет", – сказал он.
В мае министр обороны Андрей Белоусов и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявляли, что новой мобилизации в стране не планируется. А член комитета Виктор Соболев отмечал, что сейчас Генштаб и Минобороны полностью выполняют план по набору новых солдат по контракту.
Кроме того, в июне президент Владимир Путин также указывал на отсутствие необходимости проводить мобилизацию.
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