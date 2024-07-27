В Кремле рассказали, планируется ли в России новая мобилизация

Ранее во власти неоднократно заявляли об отсутствии таких планов

27 июля 2024, 11:21, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил РИА Новости на вопрос, хватает ли армии добровольцев или может потребоваться мобилизация.

"О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет", – сказал он.

В мае министр обороны Андрей Белоусов и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявляли, что новой мобилизации в стране не планируется. А член комитета Виктор Соболев отмечал, что сейчас Генштаб и Минобороны полностью выполняют план по набору новых солдат по контракту.

Кроме того, в июне президент Владимир Путин также указывал на отсутствие необходимости проводить мобилизацию.