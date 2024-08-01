В центре Барнаула на 15 улицах отключили горячую воду на полтора дня

Временное неудобство связано с обновлением теплосетей

01 августа 2024, 10:31, ИА Амител

Вода / Источник фото: unsplash.com

В домах на центральных улицах Барнаула на полтора дня отключили горячую воду из-за модернизации теплосетей на Партизанской, сообщили в СГК.

Ресурса не будет до 14:00 2 августа по адресам:

Работы по замене теплосетей на объекте начались 1 июля и продолжатся до 31 августа, отметили энергетики.

Также 1 августа отключили горячую воду из-за неполадок на Павловском тракте.