Житель Камня-на-Оби жестоко избил сожительницу и переночевал с ее трупом в доме

По версии следователей, он собирался избавиться от тела позднее

14 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Камне-на-Оби местный житель предстал перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, следователи предполагают, что он провел ночь с трупом погибшей, прежде чем его обнаружила соседка.

По данным следствия, в июне 2024 года 45-летний мужчина со своей сожительницей распивал алкоголь с соседями. Видя, что женщина сильно напилась, он повел ее домой, а по пути у них случился из-за этого конфликт. Дома обвиняемый шесть раз ударил сожительницу по голове и не менее 30 раз — ногами по телу.

"От полученных травм потерпевшая скончалась через несколько часов. Испугавшись содеянного, мужчина положил ее в угол комнаты и накрыл одеждой, намереваясь в последующем избавиться от тела. Однако утром в дом пришла соседка и, обнаружив погибшую, вызвала сотрудников полиции", — заявили в СК РФ.

В ходе предварительного следствия по делу, которое возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), удалось собрать достаточные доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.