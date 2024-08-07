Под Новосибирском муж-инвалид убил жену на глазах у детей из-за спора о переезде
Сначала ему грозил пожизненный срок, однако сейчас обвинение могут смягчить
07 августа 2024, 23:25, ИА Амител
Жестокая расправа над матерью пятерых детей в селе Ярково Новосибирского района шокировала жителей области. Как сообщает "КП-Новосибирск", женщина уехала от мужа-инвалида из Омской области в январе, а после мужчина ее убил.
По словам брата погибшей, ее муж купил маленький дом с двумя комнатами в селе в 60 километрах от Омска и перевез туда семью. Первые месяцы его сестра не рассказывала, как ей тяжело, – у супруга не было ноги, и хозяйство приходилось вести ей.
"А когда приехала в январе на день рождения ко мне, призналась: "Хочу жить в Ярково вместе с родными". Я сразу заказал "Газель" и перевез сестру. В Ярково мы сняли для нее и детей дом", – сказал родственник.
Мужу никто не запрещал приезжать и в Ярково он бывал трижды. Однако уговорить жену вернуться домой ему так и не удалось. В апреле он приехал в четвертый раз, пьяным, и устроил расправу.
"Он пришел к ней в черном костюме и с орхидеей – как на первом свидании 12 лет назад. И набросился на нее с ножом на глазах у детей, которые были дома. Потом нам по характеру ран полицейские объяснили, что Роза пыталась убежать, добралась до ворот, но вырваться не смогла", – сказал брат.
Убежать удалось дочке погибшей, которую увидела одна из родственниц. Старшая сестра женщины поехала к дому, но уже было поздно. Убийца сбежал и попытался покончить с собой у реки, где его и нашли. Сейчас следователи выясняют, где он взял нож.
При этом правоохранители сначала собирались предъявить мужчине обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако позднее следователь сменился и считает, что достаточно просто "убийства" (ч. 1 ст. УК РФ). По второй части ему грозило вплоть до пожизненного, а по второй – до 16 лет тюрьмы. Как отмечают юристы, важную ситуацию здесь играет мотив: вероятно, защита пытается доказать, что имел место аффект.
04:29:56 08-08-2024
Индийские киномотографисты рыдают.
07:34:40 08-08-2024
Ещё вернётся, ещё погуляет.
08:25:46 08-08-2024
не понимаю людей которые ставят веселые смайлики у вас сердце и совесть есть? человека убили оставив 5 детей без матери а вам весело
08:47:20 08-08-2024
клим (08:25:46 08-08-2024) не понимаю людей которые ставят веселые смайлики у вас серд... Сношается с кем попало. О детях не думает. Теперь жалеть её?
09:11:04 08-08-2024
Гость (08:47:20 08-08-2024) Сношается с кем попало. О детях не думает. Теперь жалеть её?... Я правильно понимаю, что мужика, который ушел из семьи к молодой любовнице и сношается с ней, алименты детям не платит и вообще о них не думает, можно тогось? Ибо не жалко? Или это, как обычно, другое? И да, вроде в статье про нового мужчину у нее ничего не сказано, то есть этот кто попало, с кем она сношалась - муж?
09:25:27 08-08-2024
Гость (08:47:20 08-08-2024) Сношается с кем попало. О детях не думает. Теперь жалеть её?... Где вы в тексте увидели что она с кем попало и о детях не думает?
09:00:14 08-08-2024
клим (08:25:46 08-08-2024) не понимаю людей которые ставят веселые смайлики у вас серд...
Подрастешь, поймешь. Хотя, навряд ли. Тут жители как застряли в возрасте 13 лет, так и живут в нем до самой смерти.
10:25:46 08-08-2024
Речь шла о другом, личная жизнь людей не интересует не путай мягкое с теплым. Даже если женщина была не верна, гасить за это глупо, и ради чего? Доказать что тот черт мужчина? Глупо наезжать на чела мотивируя тем что он нишиша не знает. Так объясни всезнайка.
08:08:12 14-08-2024
дядя федор (10:25:46 08-08-2024) Речь шла о другом, личная жизнь людей не интересует не путай... Ничего не понятно. Что вы имели в виду?