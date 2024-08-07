Под Новосибирском муж-инвалид убил жену на глазах у детей из-за спора о переезде

Сначала ему грозил пожизненный срок, однако сейчас обвинение могут смягчить

07 августа 2024, 23:25, ИА Амител

Погибшая мать пятерых детей / Фото: "КП-Новосибирск"

Жестокая расправа над матерью пятерых детей в селе Ярково Новосибирского района шокировала жителей области. Как сообщает "КП-Новосибирск", женщина уехала от мужа-инвалида из Омской области в январе, а после мужчина ее убил.

По словам брата погибшей, ее муж купил маленький дом с двумя комнатами в селе в 60 километрах от Омска и перевез туда семью. Первые месяцы его сестра не рассказывала, как ей тяжело, – у супруга не было ноги, и хозяйство приходилось вести ей.

"А когда приехала в январе на день рождения ко мне, призналась: "Хочу жить в Ярково вместе с родными". Я сразу заказал "Газель" и перевез сестру. В Ярково мы сняли для нее и детей дом", – сказал родственник.

Мужу никто не запрещал приезжать и в Ярково он бывал трижды. Однако уговорить жену вернуться домой ему так и не удалось. В апреле он приехал в четвертый раз, пьяным, и устроил расправу.

"Он пришел к ней в черном костюме и с орхидеей – как на первом свидании 12 лет назад. И набросился на нее с ножом на глазах у детей, которые были дома. Потом нам по характеру ран полицейские объяснили, что Роза пыталась убежать, добралась до ворот, но вырваться не смогла", – сказал брат.

Убежать удалось дочке погибшей, которую увидела одна из родственниц. Старшая сестра женщины поехала к дому, но уже было поздно. Убийца сбежал и попытался покончить с собой у реки, где его и нашли. Сейчас следователи выясняют, где он взял нож.

При этом правоохранители сначала собирались предъявить мужчине обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако позднее следователь сменился и считает, что достаточно просто "убийства" (ч. 1 ст. УК РФ). По второй части ему грозило вплоть до пожизненного, а по второй – до 16 лет тюрьмы. Как отмечают юристы, важную ситуацию здесь играет мотив: вероятно, защита пытается доказать, что имел место аффект.