Милонов предложил отправлять на СВО злостных неплательщиков алиментов

По мнению депутата, такая мера позволит отцам решить материальные проблемы и заслужить уважение своих детей

20 августа 2024, 11:48, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять в зону спецоперации злостных алиментщиков, которые годами не платят за содержание своих детей.

Он отметил, что многие неплательщики алиментов ссылаются на отсутствие работы и имущества, что якобы и мешает им платить алименты. В таком случае служба в армии поможет им решить материальные проблемы и заслужить уважение своих детей, считает парламентарий.

При этом такую меру стоит применять, когда мужчина задолжал большую сумму.

"Меня интересуют ситуации, когда 5-10 лет не платятся алименты полностью или почти полностью, ребенок сидит впроголодь, не хватает денег на еду и одежду из-за того, что отец — такой безнравственный человек, и никак не помогает своему ребенку", — цитирует Милонова "360".

При этом, по словам депутата, это "ни в коем случае не наказание", а "наоборот, поддержка" и "шанс этим павшим людям, которые пропивают деньги своих детей, задуматься о жизни и о том, что они могут быть полезны своим детям".