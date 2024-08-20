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Милонов предложил отправлять на СВО злостных неплательщиков алиментов

По мнению депутата, такая мера позволит отцам решить материальные проблемы и заслужить уважение своих детей

20 августа 2024, 11:48, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять в зону спецоперации злостных алиментщиков, которые годами не платят за содержание своих детей.

Он отметил, что многие неплательщики алиментов ссылаются на отсутствие работы и имущества, что якобы и мешает им платить алименты. В таком случае служба в армии поможет им решить материальные проблемы и заслужить уважение своих детей, считает парламентарий.

При этом такую меру стоит применять, когда мужчина задолжал большую сумму.

"Меня интересуют ситуации, когда 5-10 лет не платятся алименты полностью или почти полностью, ребенок сидит впроголодь, не хватает денег на еду и одежду из-за того, что отец — такой безнравственный человек, и никак не помогает своему ребенку", — цитирует Милонова "360".

При этом, по словам депутата, это "ни в коем случае не наказание", а "наоборот, поддержка" и "шанс этим павшим людям, которые пропивают деньги своих детей, задуматься о жизни и о том, что они могут быть полезны своим детям".

СВО инициативы

Комментарии 9

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Гость

11:51:28 20-08-2024

Скажите а есть возможность настройки тегов - указать что не хочешь смотреть на определенную новость.

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Гость

12:08:12 20-08-2024

Гость (11:51:28 20-08-2024) Скажите а есть возможность настройки тегов - указать что не ... Или рожу!

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Гость

12:08:54 20-08-2024

Какой хитрый "юрист" ))

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Гость

12:15:48 20-08-2024

Грамотно

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Гость

12:16:48 20-08-2024

злостных неплательщиков алиментов --- да и вообще всех злостных. Пусть искупают

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Гость

12:17:39 20-08-2024

Молодежь послушает Милонова и вообще перестанет заводить семьи и детей.

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Гость

14:11:09 20-08-2024

Понапихают куда попало. Потом на фронте оказываются. Кто нормальную бабу бросит ?

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Гость

14:30:19 20-08-2024

Гость (14:11:09 20-08-2024) Понапихают куда попало. Потом на фронте оказываются. Кто нор... Так баба -то нормальная. Мужик - так себе. Раз от него баба ушла

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Гость

18:32:15 20-08-2024

их и так там дополна. сами причем идут добровольцами

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