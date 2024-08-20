Милонов предложил отправлять на СВО злостных неплательщиков алиментов
По мнению депутата, такая мера позволит отцам решить материальные проблемы и заслужить уважение своих детей
20 августа 2024, 11:48, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять в зону спецоперации злостных алиментщиков, которые годами не платят за содержание своих детей.
Он отметил, что многие неплательщики алиментов ссылаются на отсутствие работы и имущества, что якобы и мешает им платить алименты. В таком случае служба в армии поможет им решить материальные проблемы и заслужить уважение своих детей, считает парламентарий.
При этом такую меру стоит применять, когда мужчина задолжал большую сумму.
"Меня интересуют ситуации, когда 5-10 лет не платятся алименты полностью или почти полностью, ребенок сидит впроголодь, не хватает денег на еду и одежду из-за того, что отец — такой безнравственный человек, и никак не помогает своему ребенку", — цитирует Милонова "360".
При этом, по словам депутата, это "ни в коем случае не наказание", а "наоборот, поддержка" и "шанс этим павшим людям, которые пропивают деньги своих детей, задуматься о жизни и о том, что они могут быть полезны своим детям".
11:51:28 20-08-2024
Скажите а есть возможность настройки тегов - указать что не хочешь смотреть на определенную новость.
12:08:12 20-08-2024
Гость (11:51:28 20-08-2024) Скажите а есть возможность настройки тегов - указать что не ... Или рожу!
12:08:54 20-08-2024
Какой хитрый "юрист" ))
12:15:48 20-08-2024
Грамотно
12:16:48 20-08-2024
злостных неплательщиков алиментов --- да и вообще всех злостных. Пусть искупают
12:17:39 20-08-2024
Молодежь послушает Милонова и вообще перестанет заводить семьи и детей.
14:11:09 20-08-2024
Понапихают куда попало. Потом на фронте оказываются. Кто нормальную бабу бросит ?
14:30:19 20-08-2024
Гость (14:11:09 20-08-2024) Понапихают куда попало. Потом на фронте оказываются. Кто нор... Так баба -то нормальная. Мужик - так себе. Раз от него баба ушла
18:32:15 20-08-2024
их и так там дополна. сами причем идут добровольцами