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Выплаты за долгий брак вновь рассмотрят в Госдуме

Авторам инициативы к осенней сессии ГД устранять все недостатки законопроекта, в частности, проработают механизм выплаты

20 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Госдуму опять внесут законопроект о выплатах российским семьям за прочный союз, пишет "Парламентская газета".

Ранее депутаты от ЛДПР уже вносили в ГД законопроект, предлагавший на государственном уровне узаконить дополнительную выплату людям, которые длительное время находятся в официальном браке. Предлагалось привязать сумму выплаты к продолжительности брака. Например, за 20 лет совместной жизни - 20 тысяч рублей, и так далее с шагом в пять лет и увеличением суммы на 5 тыс. рублей. Инициативу не поддержали в правительстве РФ.

"Нам предстоит проработать механизм выплаты. Сумму выплаты будут делить на обоих супругов или ее будут перечислять одному из супругов, банковский счет которого будет приложен к заявлению", - пояснил один из авторов документа Ярослав Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что работа над законопроектом продолжится и все недостатки постараются устранить к осенней сессии.

выплаты инициативы

Комментарии 22

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Гость

11:04:10 20-08-2024

Сплошной креатив)))))))))))))))) Да сколько таких браков долгих - на выгоде!!!???!!!!!!! ВЫ О ЧЁМ?!!!!!!!!! БРЕД!!!!

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Гость

18:33:10 20-08-2024

Гость (11:04:10 20-08-2024) Сплошной креатив)))))))))))))))) Да сколько таких браков дол... ВСЕ браки - на выгоде. подумай хорошенько

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Гость

11:16:47 20-08-2024

Москва - государство в государстве, там за 50 лет в браке 25250, а в Алтайском крае - шиш с маслом.

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Гость

11:20:01 20-08-2024

замыкались уже . дать не дать - НЕНАДО НИЧАГО

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Гость

12:17:42 20-08-2024

Гость (11:20:01 20-08-2024) замыкались уже . дать не дать - НЕНАДО НИЧАГО... Пусть дают

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Гость

11:38:00 20-08-2024

как доказывать будут? может они разбежались 50 лет назад а на развод не подавали

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Гость

21:42:34 20-08-2024

Гость (11:38:00 20-08-2024) как доказывать будут? может они разбежались 50 лет назад а н... Во-во))) у меня свекровь с 3 мужем так. Разбежались хрен знает сколько лет назад, но официально женаты ещё, ну около 33-34 лет точно вместе по бумагам. Хотя, отношения сохранили хорошие, живут рядом

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Гость

11:57:45 20-08-2024

Толи деньги девать некуда, если люди захотят развестись, то никакие 20 тыс. их не остановят.

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Гость

12:19:20 20-08-2024

Дайте двадцатку. Куплю жене сапоги

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Гость

13:21:31 20-08-2024

Гость (12:19:20 20-08-2024) Дайте двадцатку. Куплю жене сапоги... Жене тоже двадцатку?

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Мусик

15:26:29 20-08-2024

Гость (13:21:31 20-08-2024) Жене тоже двадцатку?... а ей-то за что???

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гость

15:29:04 20-08-2024

Однозначно!
Комментарии здесь выдают те кто живет по не долгу - гражданским браком или третий, четвертый раз, пробуя найти свою половину. Поэтому завидуют другим, кто честно и верно в любви и честности живут долгие счастливые годы вместе. А кто комментирует - им это просто не доступно, вот и выбрасывают свой яд. Ваше то какое дело? - если вы не подходите под это благородное дело! Правильно ставится вопрос!

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Гость

21:39:09 20-08-2024

20 тыс. на семью в год? Или в месяц?

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Сергей

21:39:32 20-08-2024

И здесь какую ни будь хрень придумают. 18 лет назад на ребёнка дотацию пошел получать. Не дали - семейный доход на 1р. 32к. выше нормы. Передо мной ара на машине, колесо выше меня, приехал - безработный - дали...

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Лариса

21:41:28 20-08-2024

У меня родственники получили за 50 летний брак вместе. Не знаю сколько, не сказали!

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Гость

21:42:29 20-08-2024

если бы каждый месяц прибавка!!!

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ioantuss

21:42:53 20-08-2024

Эта сумма одноразовая или ежемесячная?

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Наталья

21:43:03 20-08-2024

Мы в браке 55 лет, если прибавят нам скажем спасибо, это забота о людях. Молодцы

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Гостья

21:46:46 20-08-2024

На следующий год будет 40 лет нашему браку. С первого дня и по сей день всё вместе и повсюду вместе.Дадут 1 раз 40?

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Гость

22:21:58 20-08-2024

гость (15:29:04 20-08-2024) Однозначно!Комментарии здесь выдают те кто живет по не д... Вас награждать надо,давать звезды героев России, льготы как инвалидов войны. А внуки вам скажут не интересно жизнь прожил не чего вспомнить.

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Никанор.

23:01:21 20-08-2024

Но надо обязательно попросить о поздравление. Власть как только может унижает людей.

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Гость

23:11:16 20-08-2024

А я не согласна Я, например, вдова. В браке родила двоих детей, муж погиб. Я одна воспитывала, ростила, давала образование детям. Не скажу, что было очень легко. Продолжаю работать и планирую работать на пенсии, потому что на одну пенсию прожить сложнее, например, чем на две в браке! И почему с моих налогов, должны платить какое-то вознаграждение, тем кто в браке!

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