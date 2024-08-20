Выплаты за долгий брак вновь рассмотрят в Госдуме

Авторам инициативы к осенней сессии ГД устранять все недостатки законопроекта, в частности, проработают механизм выплаты

20 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Госдуму опять внесут законопроект о выплатах российским семьям за прочный союз, пишет "Парламентская газета".

Ранее депутаты от ЛДПР уже вносили в ГД законопроект, предлагавший на государственном уровне узаконить дополнительную выплату людям, которые длительное время находятся в официальном браке. Предлагалось привязать сумму выплаты к продолжительности брака. Например, за 20 лет совместной жизни - 20 тысяч рублей, и так далее с шагом в пять лет и увеличением суммы на 5 тыс. рублей. Инициативу не поддержали в правительстве РФ.

"Нам предстоит проработать механизм выплаты. Сумму выплаты будут делить на обоих супругов или ее будут перечислять одному из супругов, банковский счет которого будет приложен к заявлению", - пояснил один из авторов документа Ярослав Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что работа над законопроектом продолжится и все недостатки постараются устранить к осенней сессии.