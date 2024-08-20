В барнаульской поликлинике № 14 заработал травмпункт

Для него предусмотрен отдельный вход

20 августа 2024, 13:15, ИА Амител

Травмпункт поликлиники № 14 / Фото: Дмитрий Денисов

В Барнауле на базе поликлиники № 14 заработал круглосуточный травмпункт для людей с травмами опорно-двигательного аппарата — ранами, ушибами, растяжениями, переломами, ожогами, вывихами и укусами клеща.

Как сообщил главврач Дмитрий Денисов, травмпункт находится в здании поликлиники на Лазурной, 46. Попасть в него можно через вход № 3.

Прием по экстренным случаям ведут в кабинете № 111. Сюда доставляют пациентов поликлиник № 14 и 12 и принимают обратившихся самостоятельно.

Плановый прием травматологов продолжается в прежнем формате с записью через Госуслуги, кол-центр и регистратуру.