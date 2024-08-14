Какие болезни диспансеризация выявляет на Алтае у тех, кто ни на что не жалуется?

Рассказываем, как записаться на обследование и бесплатно проверить свое здоровье

14 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Диспансеризация на Алтае / Фото: Минздрав Алтайского края

Более 420 тысяч жителей Алтайского края уже прошли диспансеризацию за первые шесть месяцев 2024 года, сообщили amic.ru в Министерстве здравоохранения региона. Это 48,7% от годового плана, который наметили в ведомстве. Еще почти сто тысяч человек прошли профилактические осмотры.

Обследования в Алтайском крае проводят бесплатно в рамках нацпроекта "Здравоохранения". Это часть большой работы Минздрава региона по сокращению смертности и увеличению продолжительности жизни. Ведь во время обследования можно выявить болезнь в самом зародыше, когда вылечить ее гораздо проще.

О том, какие болезни выявляют в ходе диспансеризации и как записаться на обследование, - в материале amic.ru.

Диспансеризация или профосмотр?

Диспансеризация — это определенный набор медицинских исследований, который раз в год бесплатно положен каждому жителю Алтайского края старше 40 лет. Тем, кто младше, ежегодно полагается профилактический осмотр. Один раз в три года его можно пройти в углубленном формате.

Так что разницы между этими видами медобследований практически нет. Просто назначаются они людям разных возрастов.

В краевом Минздраве не раз подчеркивали, что очень важно из года в год охватывать диспансеризацией и профосмотрами как можно больше людей. Чем больше жителей обследуется сейчас, тем меньше пациентов с запущенными случаями тяжелых заболеваний будет потом.

"Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от самочувствия. Даже если человек считает себя здоровым, во время диспансеризации у него нередко обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. Диспансеризация позволит сохранить и укрепить здоровье, а при необходимости своевременно провести дообследование и лечение", - поясняют в краевом Минздраве.

13% (65 281 человека) из тех, кто уже обследовался, получили I группу здоровья. Это люди без хронических заболеваний, которые не имеют серьезных факторов риска.

(65 281 человека) из тех, кто уже обследовался, получили I группу здоровья. Это люди без хронических заболеваний, которые не имеют серьезных факторов риска. 22% (116 406 человек) получили II группу: хронических болезней у них нет, но есть серьезные факторы риска, которые в ближайшее время могут привести к развитию недуга. Таким пациентам назначают дальнейшее диспансерное наблюдение и могут даже выписать лекарства, чтобы улучшить состояние их здоровья.

(116 406 человек) получили II группу: хронических болезней у них нет, но есть серьезные факторы риска, которые в ближайшее время могут привести к развитию недуга. Таким пациентам назначают дальнейшее диспансерное наблюдение и могут даже выписать лекарства, чтобы улучшить состояние их здоровья. У 60% (311 978 человек) выявлена группа IIIа: это жители края с хроническими заболеваниями, которым требуется как диспансерное наблюдение, так и специализированная помощь. Еще в 5% случаев (26 140 человека) установлена группа здоровья IIIб: это пациенты с другими (не хроническими) заболеваниями, которым также требуется специализированная помощь.

Треть обследованных (134 220 человек) отправили на второй, более углубленный этап диспансеризации. Более 90% из них уже прошли дополнительные обследования. Еще более 60 тысяч жителей края изначально пришли на углубленную диспансеризацию для пациентов, перенесших ковид.

Фото: Минздрав Алтайского края

Какие болезни выявляют на Алтае?

За первую половину 2024-го медики впервые выявили заболевания у 37 505 жителей региона.

Больше половины этих случаев (20 051 человек) - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. На втором месте болезни системы кровообращения — 7 477 случаев. Далее идут болезни органов пищеварения — 2071 поставленный диагноз. На четвертом месте — болезни мочеполовой системы (1806 случаев). Еще 1599 осмотренным поставили диагноз "сахарный диабет".

Важно: во многих случаях заболевания выявляют на самых ранних стадиях, когда они хорошо поддаются лечению и не приводят к фатальным последствиям. Зачастую у пациента, пришедшего на диспансеризацию, даже нет никаких жалоб. Но во время обследования выясняется, что ему срочно необходимо заняться своим здоровьем.

Обнаружить рак, когда он излечим

Обнаруживают в ходе диспансеризации и профосмотров и онкологические заболевания. Их в структуре выявленных заболеваний 2% - 753 случая. 652 из них — рак на ранней стадии. В этом случае своевременный диагноз еще более важен — это в прямом смысле спасение жизни человека.

Чаще всего за минувшие полгода выявляли опухоли молочной железы — 133 диагноза. Далее идут рак кожи (95 случаев), рак трахеи, бронхов и легкого (92 случая), рак предстательной железы (77 случаев) и рак почки (35 случаев).

Фото: amic.ru

Ожирение, алкоголизм и курение

Фактором риска, которые выявляются во время диспансеризации, медики тоже уделяют огромное внимание. Чаще всего именно из-за них у жителей региона появляются серьезные заболевания.

Здесь врачи обнаружили у осматриваемых следующие факторы:

неправильное питание - 255 478 человек;

избыточная масса тела — 217 401 человек;

недостаточная физическая активность — 194 056 человек;

ожирение — 145 086 человек;

повышенный сахар — 94 130 человек;

повышенный холестерин - 77 311 человек;

курение — 41 013 человек;

риск пагубного употребления алкоголя – 3786 человек.

Итого почти у 100 тысяч человек, уже прошедших диспансеризацию в 2024 году, выявили высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск.

Фото: amic.ru

Как пройти диспансеризацию, чтобы быть спокойным за свое здоровье?

Пройти диспансеризацию каждый житель Алтайского края может абсолютно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Обычно медучреждения и компании, которые занимаются добровольным медстрахованием, приглашают на обследование сами.

Но если вы не хотите ждать приглашения, можете записаться самостоятельно: лично, по телефону или через "Госуслуги".

В последние годы краевой Минздрав делает все, чтобы сделать процедуру диспансеризации максимально удобной для людей. Так, кабинеты медицинской профилактики уже несколько лет организуют работу так, чтобы всех врачей можно было пройти примерно за полчаса. Например, организована работа профилактических кабинетов в вечерние часы.

"Обеспечена упрощенная процедура прохождения гражданами дополнительной диспансеризации и профосмотров, в том числе в вечерние часы. Стандартизованы процессы по организации управления потоками пациентов, в том числе и в вечернее время", - пояснили в ведомстве. Растет и количество жителей, которые прошли диспансеризацию с помощью мобильных медицинских бригад: за первую половину 2024-го так обследовали более 26 тысяч человек из отдаленных сел.

Работа продолжается, и медики ждут на диспансеризацию каждого. По итогам года планируется охватить медобследованиями 1,125 млн человек.