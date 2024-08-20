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В барнаульские школы набрали уже более 9 тысяч первоклассников

Прием детей продолжается

20 августа 2024, 14:21, ИА Амител

Школьный звонок / Фото: pxhere.com
Школьный звонок / Фото: pxhere.com

В Барнауле на 20 августа зачислили в первые классы 9061 ребенка, сообщил замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

Для сравнения: в 2023 году было зачислено 10 043 первоклашки.

Приемная кампания тем временем продолжается. Она продлится до 5 сентября.

Также Артемов рассказал, что в детских загородных лагерях закончились профильные смены. Этим летом в них отдохнули 4200 юных барнаульцев.

Барнаул школы

Комментарии 2

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Гость

18:21:57 20-08-2024

в России ВСЕГО 30 млн детей. все бесполезно.

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Гость

22:41:37 20-08-2024

А есть кому учить-то?))))

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