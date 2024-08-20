В барнаульские школы набрали уже более 9 тысяч первоклассников
Прием детей продолжается
20 августа 2024, 14:21, ИА Амител
Школьный звонок / Фото: pxhere.com
В Барнауле на 20 августа зачислили в первые классы 9061 ребенка, сообщил замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов.
Для сравнения: в 2023 году было зачислено 10 043 первоклашки.
Приемная кампания тем временем продолжается. Она продлится до 5 сентября.
Также Артемов рассказал, что в детских загородных лагерях закончились профильные смены. Этим летом в них отдохнули 4200 юных барнаульцев.
18:21:57 20-08-2024
в России ВСЕГО 30 млн детей. все бесполезно.
22:41:37 20-08-2024
А есть кому учить-то?))))