Оклады алтайских учителей вырастут на 10% с начала учебного года

Решение приняли в рамках исполнения поручений российского президента Владимира Путина

17 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2024 года оклады педагогов в Алтайском крае вырастут на 10%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение приняли в рамках исполнения поручений российского президента Владимира Путина. Кроме того, с 1 октября текущего года оплата работников системы образования проиндексируют на 4,5%.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания педагогического совета отметил, что правительство ежегодно вкладывает силы и финансовые ресурсы в сферу образования — чтобы детям было интересно учиться, а педагогам комфортно работать. Из консолидированного бюджета края на эти цели выделяется около 30% всех средств — в прошлом году сумма превысила 57 млрд рублей.

По словам Томенко, в регионе регулярно обновляют меры поддержки учителей, в том числе поддерживают молодых специалистов, идущих работать в сельские школы.