Оклады алтайских учителей вырастут на 10% с начала учебного года
Решение приняли в рамках исполнения поручений российского президента Владимира Путина
17 августа 2024, 08:00, ИА Амител
С 1 сентября 2024 года оклады педагогов в Алтайском крае вырастут на 10%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение приняли в рамках исполнения поручений российского президента Владимира Путина. Кроме того, с 1 октября текущего года оплата работников системы образования проиндексируют на 4,5%.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания педагогического совета отметил, что правительство ежегодно вкладывает силы и финансовые ресурсы в сферу образования — чтобы детям было интересно учиться, а педагогам комфортно работать. Из консолидированного бюджета края на эти цели выделяется около 30% всех средств — в прошлом году сумма превысила 57 млрд рублей.
По словам Томенко, в регионе регулярно обновляют меры поддержки учителей, в том числе поддерживают молодых специалистов, идущих работать в сельские школы.
08:53:16 17-08-2024
В Алтайском крае оклад учителя равен 6903 рублям - это 72 место в списке из 78 регионов. (на 2023 год). Т.е. повысят на 700 рублей?
09:03:58 17-08-2024
это как с пенсией - 10 процентов от базового оклада, который семь с копейками, ни о чем
09:45:11 17-08-2024
Жаль что в статье не указаны размеры окладов учителей, если бы вы привели хотя-бы средний оклад в пример, то читатель смог бы сделать правильный вывод после прочтения статьи и понять насколькоко ничтожна эта индексация. Мало кто знает, что оклад учителя или ставка даже до прожиточного минимум не дотягивает. Пожалуйста доносить правильно информацию!
10:32:15 17-08-2024
Михаил (09:45:11 17-08-2024) Жаль что в статье не указаны размеры окладов учителей, если ...
Правильно сию информацию доносить нельзя - закидают гнилыми помидорами! Потому что оклад учителя в Алтайском крае - величина столь позорно малая, что говорить о нем стыдно даже тем, у кого совести отродясь не бывало. Или страшно.
10:46:03 17-08-2024
Михаил (09:45:11 17-08-2024) Жаль что в статье не указаны размеры окладов учителей, если ... главное громкое заявление
10:47:03 17-08-2024
- "Решение приняли в рамках исполнения поручений российского президента Владимира Путина." Если бы не поручение президента, то что было бы?
10:59:33 17-08-2024
Амител, напишите ,сколько получает учитель на одну ставку: учитель начальных классов, технологии, филологи... Не надо писать зарплату математиков на 40 часов из вакансий! (две смены с утра до позднего вечера)
Чтобы люди понимали,почему в школах работает много пенсионеров и предпенсионеров, почему молодые учителя плохо идут в школу, часто увольняются даже в середине года.
11:27:22 17-08-2024
Настоящая Инфляция это средний процент по среднесрочным вкладам. Сейчас он ~15% . Но нам говорят про другое. Даже овощи этим летом не дешевели, хорошо если просто на одном уровне были в августе.
14:22:24 17-08-2024
Кузя (11:27:22 17-08-2024) Настоящая Инфляция это средний процент по среднесрочным вкла... Инфляция вышею . Банки не дибилы, чтобы давать процент, равный инфляции.
Примерно 3-4% нужно прибавлять к средней ставке, чтобы понять уровень реальной инфляции.
Т.е. она где-то 19-20%
12:07:28 17-08-2024
Ну всё. Теперь сметут всю недвижку в Лондоне.
19:28:04 17-08-2024
Олады повысят, но на выходе какая будет ИТОГО? Медикам с октября оклады поднимут в 2 раза!!!! Но снизят доплаты, в частности ночные были 100%, будут 50. На выходе ИТОГО будет НЕ МЕНЬШЕ!!!!!!!