В Алтайском крае молодой парень насмерть разбился на мотоцикле
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП
21 августа 2024, 16:10, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com
В селе Солоновка Волчихинского района насмерть разбился 22-летний мотоциклист, сообщили в МВД Алтайского края.
Инцидент случился 18 августа. Местный житель совершил ДТП, передвигаясь на мотоцикле Racer без регистрационного знака. Парень был в шлеме, но без защитной экипировки. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Водительских прав у молодого человека не было.
Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Назначены экспертизы и исследования, опрашиваются все возможные очевидцы.
16:16:04 21-08-2024
Сейчас только что мимо пролетел такой же камикадзе,только без шлема,дорога грунтовая,в ямах,летел не меньше 80. Не уверен,что доедет
16:32:50 21-08-2024
Родители-убийцы наверну горды теперь такому подарку.
16:54:44 21-08-2024
себя вспомните - все на скрипке играли, да?
19:26:43 21-08-2024
Мусик (16:54:44 21-08-2024) себя вспомните - все на скрипке играли, да?... А ты видимо играешь на барабанах у себя дома и соседей доводишь своим бум бум бум?
Мотодятлов не жалко, коли ездить не умеют, как в прочем и всех торопыжек.
11:09:17 22-08-2024
Лысая Г (19:26:43 21-08-2024) Мотодятлов не жалко, коли ездить не умеют, как в прочем и всех торопыжек.
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А вам никого не жалко. Только собак блохастых да голубей жалеете. Еще крыс с мышами да с тараканами в городе разведите.