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В Алтайском крае молодой парень насмерть разбился на мотоцикле

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП

21 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com
Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com

В селе Солоновка Волчихинского района насмерть разбился 22-летний мотоциклист, сообщили в МВД Алтайского края.

Инцидент случился 18 августа. Местный житель совершил ДТП, передвигаясь на мотоцикле Racer без регистрационного знака. Парень был в шлеме, но без защитной экипировки. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Водительских прав у молодого человека не было. 

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Назначены экспертизы и исследования, опрашиваются все возможные очевидцы.

ДТП Алтайский край

Комментарии 5

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Гость

16:16:04 21-08-2024

Сейчас только что мимо пролетел такой же камикадзе,только без шлема,дорога грунтовая,в ямах,летел не меньше 80. Не уверен,что доедет

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Гость

16:32:50 21-08-2024

Родители-убийцы наверну горды теперь такому подарку.

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Мусик

16:54:44 21-08-2024

себя вспомните - все на скрипке играли, да?

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Лысая Г

19:26:43 21-08-2024

Мусик (16:54:44 21-08-2024) себя вспомните - все на скрипке играли, да?... А ты видимо играешь на барабанах у себя дома и соседей доводишь своим бум бум бум?
Мотодятлов не жалко, коли ездить не умеют, как в прочем и всех торопыжек.

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Гость

11:09:17 22-08-2024

Лысая Г (19:26:43 21-08-2024) Мотодятлов не жалко, коли ездить не умеют, как в прочем и всех торопыжек.
...
А вам никого не жалко. Только собак блохастых да голубей жалеете. Еще крыс с мышами да с тараканами в городе разведите.

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