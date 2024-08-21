В Алтайском крае молодой парень насмерть разбился на мотоцикле

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП

21 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com

В селе Солоновка Волчихинского района насмерть разбился 22-летний мотоциклист, сообщили в МВД Алтайского края.

Инцидент случился 18 августа. Местный житель совершил ДТП, передвигаясь на мотоцикле Racer без регистрационного знака. Парень был в шлеме, но без защитной экипировки. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Водительских прав у молодого человека не было.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Назначены экспертизы и исследования, опрашиваются все возможные очевидцы.