В Барнауле пять автомобилей получили повреждения в ДТП с мотоциклом
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего
15 августа 2024, 10:10, ИА Амител
В Барнауле водитель мотоцикла в результате ДТП получил различные травмы и был госпитализирован в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло в среду, 14 августа, в 19:40 в районе в районе дома № 44б на улице Балтийской. 36-летний водитель автомобиля "Фольксваген Джетта" (такси) двигался в сторону улицы Шумакова.
"При повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом "Сузуки" под управлением 30-летнего мужчины. После столкновения мотоцикл отбросило вправо на припаркованные автомобили "Тойота Рав 4", "Мицубиси Лансер", "Хёндэ Солярис" и БМВ Х3". В данных автомобилях водители отсутствовали", - рассказали в ведомстве.
10:31:48 15-08-2024
джетта неправа, но она толще.
вот если был не мотоцикл а хотя б камаз...
10:40:57 15-08-2024
Может этих мотоциклистов принудительно лечить? Себе бошки разбивают это пускай, но они же и другим мешают.
12:28:09 15-08-2024
Гость (10:40:57 15-08-2024) Может этих мотоциклистов принудительно лечить? Себе бошки ра... По новости- такси надо запрещать! Или таксистов лечить. Принудительно.
11:58:39 15-08-2024
Трамвай всегда прав, мотоцикл всегда не прав.
12:47:49 22-08-2024
Бедные хозяева машин у Командора)) То в кипятке тонут от порыва, то мотоцикл проскочит. Что-то тут не так!