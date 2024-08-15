В Барнауле пять автомобилей получили повреждения в ДТП с мотоциклом

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего

15 августа 2024, 10:10, ИА Амител

ДТП с мотоциклом / Фото: "Инцидент Барнаул" со ссылкой на участников сообщества

В Барнауле водитель мотоцикла в результате ДТП получил различные травмы и был госпитализирован в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в среду, 14 августа, в 19:40 в районе в районе дома № 44б на улице Балтийской. 36-летний водитель автомобиля "Фольксваген Джетта" (такси) двигался в сторону улицы Шумакова.