На дорогах Алтайского края за неделю пострадало 79 человек и 4 погибло

Среди раненых — пятеро детей

26 августа 2024, 11:45, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за неделю с 19 по 25 августа зарегистрировали 59 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГАИ региона.

В этих авариях 4 человека погибло и 79, в том числе пятеро детей, пострадало.

Также за этот период зафиксировали 5312 нарушений ПДД. 155 водителей при этом были пьяны, а 34 из них попались на этом повторно.