В России захотели ввести ежегодную выплату для школьников и студентов к учебному году

Инициативу уже внесли на рассмотрение Госдумы

26 августа 2024, 20:00, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

"Справедливая Россия – За правду" предлагает ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов к новому учебному году, сообщили в партии.

"Для поддержки семей с детьми депутаты думской фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают ввести ежегодное пособие к началу учебного года. Его размер, по нашему мнению, должен составить 25,5 тысячи рублей на каждого ребенка. Для малоимущих семей – в полтора раза больше: 38,3 тысячи рублей на одного ребенка", – рассказал лидер партии Сергей Миронов.

"Кроме этого, пособие предлагаем предоставлять семьям, в которых дети учатся в колледжах, техникумах и даже вузах. Его размер должен составить 12,7 тысячи рублей, для малоимущих – 19,1 тысячи рублей. Выплачивать средства предлагаем до наступления 23-летнего возраста, детям-инвалидам – до 28 лет", – добавил он.

Миронов отметил, что затраты родителей на сбор детей в школу, колледжи и вузы нередко составляют значительную часть ежемесячного семейного бюджета, так как школьный набор стоит от 25 до 30 тысяч рублей, и каждый год его цена растет. При этом за год траты будут еще выше с учетом покупки канцелярских принадлежностей и одежды в дальнейшем.

"Именно поэтому мы предлагаем государству взять на себя часть расходов на подготовку детей и студентов к новому учебному году", – сказал Миронов. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение Госдумы. В случае принятия такой меры деньги буду перечислять в июне – декабре. Для этого нужно будет подать заявление в органы соцзащиты.