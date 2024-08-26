В России захотели ввести ежегодную выплату для школьников и студентов к учебному году
Инициативу уже внесли на рассмотрение Госдумы
26 августа 2024, 20:00, ИА Амител
"Справедливая Россия – За правду" предлагает ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов к новому учебному году, сообщили в партии.
"Для поддержки семей с детьми депутаты думской фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают ввести ежегодное пособие к началу учебного года. Его размер, по нашему мнению, должен составить 25,5 тысячи рублей на каждого ребенка. Для малоимущих семей – в полтора раза больше: 38,3 тысячи рублей на одного ребенка", – рассказал лидер партии Сергей Миронов.
"Кроме этого, пособие предлагаем предоставлять семьям, в которых дети учатся в колледжах, техникумах и даже вузах. Его размер должен составить 12,7 тысячи рублей, для малоимущих – 19,1 тысячи рублей. Выплачивать средства предлагаем до наступления 23-летнего возраста, детям-инвалидам – до 28 лет", – добавил он.
Миронов отметил, что затраты родителей на сбор детей в школу, колледжи и вузы нередко составляют значительную часть ежемесячного семейного бюджета, так как школьный набор стоит от 25 до 30 тысяч рублей, и каждый год его цена растет. При этом за год траты будут еще выше с учетом покупки канцелярских принадлежностей и одежды в дальнейшем.
"Именно поэтому мы предлагаем государству взять на себя часть расходов на подготовку детей и студентов к новому учебному году", – сказал Миронов. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение Госдумы. В случае принятия такой меры деньги буду перечислять в июне – декабре. Для этого нужно будет подать заявление в органы соцзащиты.
20:27:45 26-08-2024
В России много чего хотят.
После "Справедливая Россия – За правду"
Можно дальше не читать
20:29:59 26-08-2024
Выплачивать средства предлагаем до наступления 23-летнего возраста, детям-инвалидам – до 28 лет",
У нас детьми являются граждане до 28 лет? Не показывайте эти новости за рубежом. Засмеют же.
21:43:10 26-08-2024
госпади,кто это будет обеспечивать ,пусть мамы и папы этих детей пашут на их светлое будущее
22:12:26 26-08-2024
Маловато будет. Маловато!
08:32:34 27-08-2024
Musik (22:12:26 26-08-2024) Маловато будет. Маловато! ... минусуют те кто сарказма не понимают
22:22:56 26-08-2024
На весьма недешевые телефоны деньги находят как- то, причём практически все, а на подготовку к учебному году- уже нет.
07:29:22 27-08-2024
Сирожа Миронов со своей декоративной партией просто демагоги и популисты. Всерьез к ним относиться нельзя)