Барнаульцы рассказали, сколько денег они потратили на подготовку детей к школе

Кто-то умудрился уложиться в 5 тысяч рублей, а кому-то пришлось отдать продавцам в восемь раз больше

26 августа 2024, 18:40, ИА Амител

Новый учебный год наступит уже через неделю. Мы решили узнать у барнаульцев, сколько денег они потратили на подготовку своих детей к школе и насколько изменились расходы по сравнению с прошлым годом.

Так, кто-то смог уложиться в 15-20 тысяч рублей на ребенка, а кому-то потребовалось на одежду, обувь и канцелярию потратить 40 тысяч. При этом одна из респонденток сказала, что у нее на все ушло "тысяч пять от силы".

Относительно разницы между нынешними и прошлогодними ценами мнения разделились: кто-то считает, что некоторые товары подорожали в два-три раза (например, ручки), кто-то оценил увеличение цен на 30-40%, при этом есть родители, которые и вовсе не увидели различий в стоимости школьных товаров.