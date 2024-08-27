В Рубцовске работавший на мошенников курьер забрал 150 тысяч у 93-летней женщины
Молодого человека задержали
27 августа 2024, 18:30, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Рубцовске полицейские задержали курьера, который забрал у пожилой женщины 150 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
21-летний молодой человек рассказал, что нашел работу в интернете. За оказанные услуги ему обещали до 5% от выручки.
Получив указания от куратора, он забрал у 93-летней женщины сбережения и перевел мошенникам. Себе он оставил 7 тысяч рублей. Каким именно способом была обманута пенсионерка, не уточняется.
23:03:12 27-08-2024
отошлите его в шахты Норильска в ДеБирс, на глуюину 20 км. вот собаки поганые
08:13:27 28-08-2024
Государство не исполняет свои обязанности... на фоне того, что в данный момент лично я не могу послать за границу, в Германию, денег двоюродной сестре, какие-то жули ки совершенно спокойно гоняют любые суммы на Украдину. Как такое может быть?