В Рубцовске работавший на мошенников курьер забрал 150 тысяч у 93-летней женщины

Молодого человека задержали

27 августа 2024, 18:30, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Рубцовске полицейские задержали курьера, который забрал у пожилой женщины 150 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

21-летний молодой человек рассказал, что нашел работу в интернете. За оказанные услуги ему обещали до 5% от выручки.

Получив указания от куратора, он забрал у 93-летней женщины сбережения и перевел мошенникам. Себе он оставил 7 тысяч рублей. Каким именно способом была обманута пенсионерка, не уточняется.