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СК заявил о задержании экс-замминистра обороны Павла Попова

По версии следователей, он обогащался за счет парка "Патриот"

29 августа 2024, 17:39, ИА Амител

Павел Попов / Фото: Вадим Гришанкин / ТАСС
Павел Попов / Фото: Вадим Гришанкин / ТАСС

Следственный комитет заявил о задержании бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По версии следователей, Попов, будучи ответственным за работу парка "Патриот", обогащался за его счет вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. В частности, он мог организовывать выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет "Патриота". Также он принуждал руководителей компаний выполнять работы по строительству и монтажу у себя в апартаментах, впоследствии не оплачивая их.

Как отмечает СК РФ, в собственности Попова и членов его семьи находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Их общая стоимость превышает 500 млн рублей. Законность их приобретения устанавливается сотрудниками ведомства.

Происшествия Минобороны

Комментарии 8

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гость

17:45:02 29-08-2024

Может сразу поступить как рекомендовал Суворов

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гость

18:19:42 29-08-2024

С учетом вредительства во время СВО - растрел этому " петуху"

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эхамикамик

19:40:24 29-08-2024

о задержалии экс-замминистра

  2 Нравится
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ВВП

06:32:41 30-08-2024

Нормальная "генеральская" болезнь. Вспомним СССР, и так называемые "генеральские дачи")

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Гость

08:19:21 30-08-2024

Пока за коррупцию не введут растрельной статьи, так и будут воровать. Но её не введут. Потому что "своих не бросают"

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Иван

08:46:34 30-08-2024

Стрелять и давно пора !

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гость

09:08:29 30-08-2024

как много громких дел в минобороны в последнее время...

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Гость

09:22:00 30-08-2024

Авгиевы конюшни. Здесь без Геракла не обойтись. А чистить там не перечистить. И это ворьё у своих же подчиненных крадёт. Сформировать из них семейные подряды и на рудники добывать руду для нужд армии. На фото вполне упитанный старичок, который пару лет сможет лопатой и кайлом поработать.

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