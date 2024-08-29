СК заявил о задержании экс-замминистра обороны Павла Попова

По версии следователей, он обогащался за счет парка "Патриот"

29 августа 2024, 17:39, ИА Амител

Павел Попов / Фото: Вадим Гришанкин / ТАСС

Следственный комитет заявил о задержании бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По версии следователей, Попов, будучи ответственным за работу парка "Патриот", обогащался за его счет вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. В частности, он мог организовывать выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет "Патриота". Также он принуждал руководителей компаний выполнять работы по строительству и монтажу у себя в апартаментах, впоследствии не оплачивая их.

Как отмечает СК РФ, в собственности Попова и членов его семьи находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Их общая стоимость превышает 500 млн рублей. Законность их приобретения устанавливается сотрудниками ведомства.