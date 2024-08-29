СК заявил о задержании экс-замминистра обороны Павла Попова
По версии следователей, он обогащался за счет парка "Патриот"
29 августа 2024, 17:39, ИА Амител
Следственный комитет заявил о задержании бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По версии следователей, Попов, будучи ответственным за работу парка "Патриот", обогащался за его счет вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. В частности, он мог организовывать выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет "Патриота". Также он принуждал руководителей компаний выполнять работы по строительству и монтажу у себя в апартаментах, впоследствии не оплачивая их.
Как отмечает СК РФ, в собственности Попова и членов его семьи находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Их общая стоимость превышает 500 млн рублей. Законность их приобретения устанавливается сотрудниками ведомства.
17:45:02 29-08-2024
Может сразу поступить как рекомендовал Суворов
18:19:42 29-08-2024
С учетом вредительства во время СВО - растрел этому " петуху"
19:40:24 29-08-2024
о задержалии экс-замминистра
06:32:41 30-08-2024
Нормальная "генеральская" болезнь. Вспомним СССР, и так называемые "генеральские дачи")
08:19:21 30-08-2024
Пока за коррупцию не введут растрельной статьи, так и будут воровать. Но её не введут. Потому что "своих не бросают"
08:46:34 30-08-2024
Стрелять и давно пора !
09:08:29 30-08-2024
как много громких дел в минобороны в последнее время...
09:22:00 30-08-2024
Авгиевы конюшни. Здесь без Геракла не обойтись. А чистить там не перечистить. И это ворьё у своих же подчиненных крадёт. Сформировать из них семейные подряды и на рудники добывать руду для нужд армии. На фото вполне упитанный старичок, который пару лет сможет лопатой и кайлом поработать.