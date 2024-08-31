Выставка цветов и фестиваль национальных культур проходят в парке "Центральный". Фото
В одном из главных парков Барнаула отмечают 294-летие города
31 августа 2024, 14:00, ИА Амител
Празднование Дня города в парке "Центральный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В парке "Центральный" Барнаула отмечают День города – проводят фестиваль национальных культур и зрелищную выставку цветов.
Фестиваль национальных культур демонстрирует разнообразие культур и традиций. Гостей знакомят с музыкой, ремеслами, играми, едой и обычаями разных народов. Программа включает выставки, выступления, мастер-классы, конкурсы и другие активности. Выставка цветов, в свою очередь, показывает искусство создания цветочных композиций. Посетители могут оценить мастерство флористов, увидеть необычные сочетания цветов и форм.
Как именно проходят эти мероприятия – смотрите в нашем фоторепортаже.
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