Выставка цветов и фестиваль национальных культур проходят в парке "Центральный". Фото

В одном из главных парков Барнаула отмечают 294-летие города

31 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Празднование Дня города в парке "Центральный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В парке "Центральный" Барнаула отмечают День города – проводят фестиваль национальных культур и зрелищную выставку цветов.

Фестиваль национальных культур демонстрирует разнообразие культур и традиций. Гостей знакомят с музыкой, ремеслами, играми, едой и обычаями разных народов. Программа включает выставки, выступления, мастер-классы, конкурсы и другие активности. Выставка цветов, в свою очередь, показывает искусство создания цветочных композиций. Посетители могут оценить мастерство флористов, увидеть необычные сочетания цветов и форм.

Как именно проходят эти мероприятия – смотрите в нашем фоторепортаже.