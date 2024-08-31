Барнаулец 294 раза поднял гирю в честь 294-летия города

Состязания проходят на площади Сахарова

31 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Соревнования по гиревому спорту / Фото: Ирина Киселева / amic.ru

В Барнауле во время празднования Дня города на площади Сахарова проходит чемпионат Алтайского края по гиревому спорту, на котором спортсмен Сергей Соловьев поднял гирю 294 раза – столько же, сколько лет исполнилось Барнаулу.

"В 2023 году он 293 раза поднял 24-килограммовую гирю за 11 минут 42 секунды, а в этом году – 294 раза за 11 минут 14 секунд. Цель поднять именно 294 раза – по количеству лет городу. Пока больше никто не смог", – рассказала наш корреспондент.

Также на турнире выделилась девочка, поднявшая пудовую гирю 65 раз.

Праздничные мероприятия по случаю Дня города проходят во всех районах Барнаула. О том, куда сходить и что еще посмотреть, – в нашем материале.