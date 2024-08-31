Говорит на 4 языках и любит верховую езду. Новой "Мисс Барнаул" стала студентка АлтГУ
Самую красивую жительницу краевой столицы традиционно выбрали во время празднования Дня города
31 августа 2024, 20:37, ИА Амител
20-летняя Стефания Пластинина завоевала титул "Мисс Барнаул – 2024", передает корреспондент amic.ru. Ежегодный городской конкурс красоты традиционно состоялся в день рождения краевой столицы.
Ранее девушка рассказывала "Толку", что она студентка четвертого курса АлтГУ, учится на востоковеда-переводчика. Она любит изучать иностранные языки и говорит на китайском, японском, тайском и английском.
"В этом году окончила курсы дополнительного образования по направлению "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации". Свободное от учебы время предпочитаю посвящать чтению литературы, верховой езде и путешествиям", – рассказывала она.
Корону "Мисс Барнаул – 2024" Стефании вручала победительница прошлогоднего аналогичного конкурса Регина Русских. Всего за почетный титул в этот раз боролись 18 участниц. Первой вице-мисс объявлена Полина Серикова. Второй вице-мисс стала Анна Карнаухова.
07:56:05 01-09-2024
Красивых-то не было девчонок?
10:59:09 02-09-2024
Гость (07:56:05 01-09-2024) Красивых-то не было девчонок? ... свет невыигрышный, это во-первых. во-вторых, красотки, как всегда, не выступают. то денег нет, то связей, то амбиций. жиза и очевидность
08:52:45 01-09-2024
Трэш
12:40:00 01-09-2024
Идешь по городу - столько красивых девушек, а тут прям смотреть страшно, вдруг ночью еще приснятся.
19:03:58 01-09-2024
Красотка и умница! Браво победительнице!
23:33:34 01-09-2024
Анна (19:03:58 01-09-2024) Красотка и умница! Браво победительнице!... Победительница стоит с зонтиком? Для Барнаула нормально!
12:48:34 02-09-2024
Эх, просто поздравляю! Без комментариев.