НОВОСТИОбщество

Говорит на 4 языках и любит верховую езду. Новой "Мисс Барнаул" стала студентка АлтГУ

Самую красивую жительницу краевой столицы традиционно выбрали во время празднования Дня города

31 августа 2024, 20:37, ИА Амител

"Мисс Барнаул – 2024" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

20-летняя Стефания Пластинина завоевала титул "Мисс Барнаул – 2024", передает корреспондент amic.ru. Ежегодный городской конкурс красоты традиционно состоялся в день рождения краевой столицы.

Ранее девушка рассказывала "Толку", что она студентка четвертого курса АлтГУ, учится на востоковеда-переводчика. Она любит изучать иностранные языки и говорит на китайском, японском, тайском и английском.

"В этом году окончила курсы дополнительного образования по направлению "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации". Свободное от учебы время предпочитаю посвящать чтению литературы, верховой езде и путешествиям", – рассказывала она.

Корону "Мисс Барнаул – 2024" Стефании вручала победительница прошлогоднего аналогичного конкурса Регина Русских. Всего за почетный титул в этот раз боролись 18 участниц. Первой вице-мисс объявлена Полина Серикова. Второй вице-мисс стала Анна Карнаухова.

Барнаул День города Красота и мода
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2024

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

07:56:05 01-09-2024

Красивых-то не было девчонок?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:09 02-09-2024

Гость (07:56:05 01-09-2024) Красивых-то не было девчонок? ... свет невыигрышный, это во-первых. во-вторых, красотки, как всегда, не выступают. то денег нет, то связей, то амбиций. жиза и очевидность

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:45 01-09-2024

Трэш

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

12:40:00 01-09-2024

Идешь по городу - столько красивых девушек, а тут прям смотреть страшно, вдруг ночью еще приснятся.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

19:03:58 01-09-2024

Красотка и умница! Браво победительнице!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

23:33:34 01-09-2024

Анна (19:03:58 01-09-2024) Красотка и умница! Браво победительнице!... Победительница стоит с зонтиком? Для Барнаула нормально!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

12:48:34 02-09-2024

Эх, просто поздравляю! Без комментариев.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров