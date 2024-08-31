Самую красивую жительницу краевой столицы традиционно выбрали во время празднования Дня города

31 августа 2024, 20:37, ИА Амител

"Мисс Барнаул – 2024" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

20-летняя Стефания Пластинина завоевала титул "Мисс Барнаул – 2024", передает корреспондент amic.ru. Ежегодный городской конкурс красоты традиционно состоялся в день рождения краевой столицы.

Ранее девушка рассказывала "Толку", что она студентка четвертого курса АлтГУ, учится на востоковеда-переводчика. Она любит изучать иностранные языки и говорит на китайском, японском, тайском и английском.

"В этом году окончила курсы дополнительного образования по направлению "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации". Свободное от учебы время предпочитаю посвящать чтению литературы, верховой езде и путешествиям", – рассказывала она.

Корону "Мисс Барнаул – 2024" Стефании вручала победительница прошлогоднего аналогичного конкурса Регина Русских. Всего за почетный титул в этот раз боролись 18 участниц. Первой вице-мисс объявлена Полина Серикова. Второй вице-мисс стала Анна Карнаухова.