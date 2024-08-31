Царица осени, котик и конвейер гимнасток. Что интересного мы увидели в День Барнаула?

Особенно людям понравился огромный котик, который вроде бы выглядел страшно, но дети считали его невероятно милым

31 августа 2024, 19:20, ИА Амител

День города Барнаула / Фото: amic.ru

Во всех районах Барнаула продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня города. Хотя осталось уже совсем немного – все программы завершаются в 21:00. Корреспонденты amic.ru весь день гуляли по разным частям города и наблюдали, что интересного и необычного происходит и там, и там, и там, и там.

В парке "Центральный" работала выставка цветов, а также Фестиваль национальных культур. В "Изумрудном" не было отбоя от желающих бесплатно попариться на Фестивале банного мастерства и парения. В парке "Лесная сказка" прошли мастер-классы, концерт и акция "Весточка из дома". В парке "Арлекино" – концерт. На площади Титова на детей "охотился" очаровательный котик.

"На Потоке сегодня не менее весело, чем в центре", – отметила корреспондент amic.ru.

Там же, на Потоке, юные гимнастки показывали свое мастерство. Получился "конвейер гимнасток".

Напомним, больше фото и видео вы можете увидеть в нашем Telegram-канале, где мы в течение всего дня рассказывали о самых интересных событиях, которые сегодня происходили в городе.