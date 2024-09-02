В Алтайском крае при опрокидывании автомобиля погибли два человека

ДТП случилось в Панкрушихинском районе

02 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Панкрушихинском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 1 сентября в 02:30 на 65-м километре дороги Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница с Казахстаном.

Предварительно установили, что мужчина 1991 года рождения за рулем Toyota Caldina во время движения угодил в левый кювет с последующим опрокидыванием авто.