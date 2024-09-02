В Алтайском крае при опрокидывании автомобиля погибли два человека
ДТП случилось в Панкрушихинском районе
02 сентября 2024, 11:40, ИА Амител
Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Панкрушихинском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария случилась 1 сентября в 02:30 на 65-м километре дороги Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница с Казахстаном.
Предварительно установили, что мужчина 1991 года рождения за рулем Toyota Caldina во время движения угодил в левый кювет с последующим опрокидыванием авто.
"В результате ДТП водитель и пассажир, мужчина 1987 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, четверо мужчин, пассажиры 1992, 1973, 1998 и 1999 годов рождения, с травмами различной тяжести госпитализированы", – рассказали в ГАИ.
11:45:43 02-09-2024
что-то их много в Калдине было
12:33:28 02-09-2024
Гость (11:45:43 02-09-2024) что-то их много в Калдине было... Там багажник большой.