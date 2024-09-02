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В Алтайском крае при опрокидывании автомобиля погибли два человека

ДТП случилось в Панкрушихинском районе

02 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Панкрушихинском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 1 сентября в 02:30 на 65-м километре дороги Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница с Казахстаном.

Предварительно установили, что мужчина 1991 года рождения за рулем Toyota Caldina во время движения угодил в левый кювет с последующим опрокидыванием авто.

"В результате ДТП водитель и пассажир, мужчина 1987 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, четверо мужчин, пассажиры 1992, 1973, 1998 и 1999 годов рождения, с травмами различной тяжести госпитализированы", – рассказали в ГАИ.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

11:45:43 02-09-2024

что-то их много в Калдине было

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Гость

12:33:28 02-09-2024

Гость (11:45:43 02-09-2024) что-то их много в Калдине было... Там багажник большой.

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