Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Рубцовске
Пострадавший скончался в больнице
02 сентября 2024, 12:20, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com
В Рубцовске водитель легкового автомобиля сбил пешехода, сообщили в Госавтоинспекции региона.
ДТП случилось 1 сентября в 17:10 у дома № 16 на бульваре Победы.
Предварительно установили, что парень 1998 года рождения за рулем Subaru Forester наехал на мужчину 1990 года рождения, который "переходил проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля".
"В результате ДТП пешеход от травм различной степени тяжести скончался в медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.
12:46:15 02-09-2024
"На тропинке утром рано
Повстречались два барана..."
15:46:29 02-09-2024
Кхм... (12:46:15 02-09-2024) "На тропинке утром рано Повстречались два барана..."... В комментарии поганом посмотрели мы барана...