Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Рубцовске

Пострадавший скончался в больнице

02 сентября 2024, 12:20, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com

В Рубцовске водитель легкового автомобиля сбил пешехода, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось 1 сентября в 17:10 у дома № 16 на бульваре Победы.

Предварительно установили, что парень 1998 года рождения за рулем Subaru Forester наехал на мужчину 1990 года рождения, который "переходил проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля".