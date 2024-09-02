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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Рубцовске

Пострадавший скончался в больнице

02 сентября 2024, 12:20, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com
Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com

В Рубцовске водитель легкового автомобиля сбил пешехода, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось 1 сентября в 17:10 у дома № 16 на бульваре Победы.

Предварительно установили, что парень 1998 года рождения за рулем Subaru Forester наехал на мужчину 1990 года рождения, который "переходил проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля".

"В результате ДТП пешеход от травм различной степени тяжести скончался в медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.

ДТП Рубцовск

Комментарии 2

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Кхм...

12:46:15 02-09-2024

"На тропинке утром рано
Повстречались два барана..."

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Гость

15:46:29 02-09-2024

Кхм... (12:46:15 02-09-2024) "На тропинке утром рано Повстречались два барана..."... В комментарии поганом посмотрели мы барана...

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