Соцсети: в Барнауле дети заставляли маленькую девочку кусать кроссовок
Полиция уже проводит проверку
02 сентября 2024, 13:40, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле дети издевались над маленькой девочкой и заставляли ее кусать кроссовок, рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По словам мужчины, все случилось по адресу ул. Чудненко, 83.
На кадрах видно, как четверо детей у входа в подъезд окружили девочку и один из мальчишек подставлял к ее рту ногу со словами: "Давай, кусай".
Еще как минимум один из детей при этом остался за кадром, а другой снимал все происходящее на камеру.
В полиции уже зарегистрировали это сообщение и проводят проверку.
14:19:04 02-09-2024
У дегенератов и дети дегенератские
14:35:30 02-09-2024
Маленькие твари
16:15:20 02-09-2024
Сергей (14:35:30 02-09-2024) Маленькие твари... Большие твари, которые их так воспитали
18:22:07 02-09-2024
а кто нибудь все таки задумывается из чего все это происходит или все ищут причину на поверхности
12:59:04 03-09-2024
гость (18:22:07 02-09-2024) а кто нибудь все таки задумывается из чего все это происходи... да всем плевать на самом деле, а особи, которые живут инстинктами обязательного бессмысленного размножения - очень важны для власти, всячески мотивируются и материально поощряются. А если бы я был не прав, то в школах вели бы разговоры о половом воспитании, гигиене половых отношений, методах контрацепции и на первых курсах универов, колледжей и т.д была бы введена 2 годичная программа подготовки будущих родителей с обязательной аттестацией и медкомиссией! Нет аттестата - свободен. На поддержку и бесплатные халявные плюшки от государства можешь не рассчитывать. Хочешь рожать, рожай, но все за свои деньги. А если есть аттестат и прошел медкомиссию (в том числе и на псих.заболевания) - вэлком, как минимум освобождение от налогов с момента зачатия и до 18-летия дитя, рассрочка беспроцентная на жилье, высокий социальный статус матери и отца за то, что родят и воспитают для страны здорового, умного и перспективного нового члена общества...Но, это все было бы возможно, если бы власти всех стран хотели здоровое и прогрессивное общество, а оно им надо? Вот такими, как эти детки и их родители, у которых 2 извилины, проще управлять и делать вид, что решают какие то социальные проблемы.