Соцсети: в Барнауле дети заставляли маленькую девочку кусать кроссовок

Полиция уже проводит проверку

02 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле дети издевались над маленькой девочкой и заставляли ее кусать кроссовок, рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По словам мужчины, все случилось по адресу ул. Чудненко, 83.

На кадрах видно, как четверо детей у входа в подъезд окружили девочку и один из мальчишек подставлял к ее рту ногу со словами: "Давай, кусай".

Еще как минимум один из детей при этом остался за кадром, а другой снимал все происходящее на камеру.

В полиции уже зарегистрировали это сообщение и проводят проверку.