Подростка, который издевался над инвалидом в Рубцовске, доставили в полицию
В отделе он оказался для опроса, а после им займутся инспекторы по делам несовершеннолетних
24 июля 2024, 21:55, ИА Амител
Подростка, который издевался над инвалидом в Рубцовске на камеру, доставили в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В публикации уточняется, что парень учится в местной школе. На учете он ранее не состоял. В отделе он оказался для опроса, а после им займутся инспекторы по делам несовершеннолетних.
Напомним, что видео появилось в Сети накануне. На нем подросток выбивает из-под женщины-инвалида ведро – в тот момент она на нем сидела.
Позднее школьники попытались оправдаться. Они заявили, что дружат с женщиной и не испытывают к ней ненависти. А выбивая ведро, якобы хотели, чтобы она пересела на лавочку.
22:56:40 24-07-2024
Тридарасы! Из таких ублюдков, уже путнего ничего не выйдет!
Мести улицы до сентября, или в дом престарелых на исправление.
08:33:04 25-07-2024
Рядом с Рубчиком - 4 тюрьмы. Неужто никому в голову не пришло для детишек провести экскурсию по местам, куда попадают, если мозгов нет?
09:34:56 25-07-2024
На фарш. И продать его родителям, чтобы отрыгивался.
02:25:43 26-07-2024
А Дети что были рядом с этим дебилом смотрели и смеялись. Надеюсь жизнь тоже посмеется над вами)