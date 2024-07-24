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Подростка, который издевался над инвалидом в Рубцовске, доставили в полицию

В отделе он оказался для опроса, а после им займутся инспекторы по делам несовершеннолетних

24 июля 2024, 21:55, ИА Амител

Хулиган / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Хулиган / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Подростка, который издевался над инвалидом в Рубцовске на камеру, доставили в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации уточняется, что парень учится в местной школе. На учете он ранее не состоял. В отделе он оказался для опроса, а после им займутся инспекторы по делам несовершеннолетних.

Напомним, что видео появилось в Сети накануне. На нем подросток выбивает из-под женщины-инвалида ведро – в тот момент она на нем сидела.

Позднее школьники попытались оправдаться. Они заявили, что дружат с женщиной и не испытывают к ней ненависти. А выбивая ведро, якобы хотели, чтобы она пересела на лавочку.

Рубцовск Происшествия

Комментарии 4

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Гость

22:56:40 24-07-2024

Тридарасы! Из таких ублюдков, уже путнего ничего не выйдет!
Мести улицы до сентября, или в дом престарелых на исправление.

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Гость

08:33:04 25-07-2024

Рядом с Рубчиком - 4 тюрьмы. Неужто никому в голову не пришло для детишек провести экскурсию по местам, куда попадают, если мозгов нет?

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Гость

09:34:56 25-07-2024

На фарш. И продать его родителям, чтобы отрыгивался.

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Ринада

02:25:43 26-07-2024

А Дети что были рядом с этим дебилом смотрели и смеялись. Надеюсь жизнь тоже посмеется над вами)

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