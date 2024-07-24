Подростка, который издевался над инвалидом в Рубцовске, доставили в полицию

В отделе он оказался для опроса, а после им займутся инспекторы по делам несовершеннолетних

24 июля 2024, 21:55, ИА Амител

Хулиган / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Подростка, который издевался над инвалидом в Рубцовске на камеру, доставили в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации уточняется, что парень учится в местной школе. На учете он ранее не состоял. В отделе он оказался для опроса, а после им займутся инспекторы по делам несовершеннолетних.

Напомним, что видео появилось в Сети накануне. На нем подросток выбивает из-под женщины-инвалида ведро – в тот момент она на нем сидела.

Позднее школьники попытались оправдаться. Они заявили, что дружат с женщиной и не испытывают к ней ненависти. А выбивая ведро, якобы хотели, чтобы она пересела на лавочку.