НОВОСТИПроисшествия

СК и прокуратура начали проверку из-за издевательств над девочкой в Барнауле

Ранее в соцсетях распространили видео, как дети заставляли ребенка кусать кроссовок

02 сентября 2024, 14:33, ИА Амител

Девочка плачет / Фото: unsplash.com
Девочка плачет / Фото: unsplash.com

Следком и прокуратура Алтайского края организовали проверки по сообщению о противоправных действиях в отношении маленькой девочки.

В соцсетях ранее сообщили, что у подъезда дома № 83 по улице Чудненко несколько ребят окружили девочку и один из мальчишек подставлял к ее рту ногу со словами: "Давай, кусай".

В региональном СК отметили, что уже зарегистрировали доследственную проверку на наличие признаков преступления по статье УК РФ "Истязание". 

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему", – говорится в сообщении ведомства.

Прокурор Алтайского края Антон Герман также отреагировал на случившееся и поручил подчиненным провести проверку причин и условий инцидента, а также соблюдения законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

"При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Также контролируется принятие процессуального решения", – подчеркнули в прокуратуре.

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 7

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Гость

14:37:31 02-09-2024

Это, мягко говоря, странно, что такие конторы, как СК и прокуратура занимаются дурацкими детскими шалостями, на фоне тотального безобразия в строительной сфере и сфере ЖКХ...

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Гость

17:52:06 02-09-2024

Гость (14:37:31 02-09-2024) Это, мягко говоря, странно, что такие конторы, как СК и прок... Так некие персонажи начинали с издевательств над маленькими девочками, теперь выросли и проказничают в Строительстве и ЖКХ. Поэтому СК и Прокуратура не дремлют!

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Если вы не отзоветесь

11:38:39 03-09-2024

Гость (14:37:31 02-09-2024) Это, мягко говоря, странно, что такие конторы, как СК и прок... А кто этим должен заниматься - спортлото ?

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Элен без ребят

19:26:28 02-09-2024

про девочку говорят (с), что она из семьи нариков, чем-то болеет, убивает голубей во дворе и кидается ими на детской площадке. но это никому не оправдание.

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Что бы у тебя руки отсохли

08:56:00 03-09-2024

Девочка убивает голубей. Ты попробуй его еще поймай. Какую ерунду ты пишешь.

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Гость

11:50:01 03-09-2024

Что бы у тебя руки отсохли (08:56:00 03-09-2024) Девочка убивает голубей. Ты попробуй его еще поймай. Какую е... так и есть, в пабликах пишут, что девочка с нарушениями развития, мучает животных, детей. Видимо допекла, вот и ответили. Её может лечить надо.

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Элен без ребят

14:00:03 03-09-2024

Что бы у тебя руки отсохли (08:56:00 03-09-2024) Девочка убивает голубей. Ты попробуй его еще поймай. Какую е... в смысле поймай, когда они сами в руки лезут?
у меня прямо сейчас живет слабенький молодой голубь дома. ему повезло, мне-нет. выхаживаю

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