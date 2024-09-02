СК и прокуратура начали проверку из-за издевательств над девочкой в Барнауле
Ранее в соцсетях распространили видео, как дети заставляли ребенка кусать кроссовок
02 сентября 2024, 14:33, ИА Амител
Следком и прокуратура Алтайского края организовали проверки по сообщению о противоправных действиях в отношении маленькой девочки.
В соцсетях ранее сообщили, что у подъезда дома № 83 по улице Чудненко несколько ребят окружили девочку и один из мальчишек подставлял к ее рту ногу со словами: "Давай, кусай".
В региональном СК отметили, что уже зарегистрировали доследственную проверку на наличие признаков преступления по статье УК РФ "Истязание".
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему", – говорится в сообщении ведомства.
Прокурор Алтайского края Антон Герман также отреагировал на случившееся и поручил подчиненным провести проверку причин и условий инцидента, а также соблюдения законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
"При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Также контролируется принятие процессуального решения", – подчеркнули в прокуратуре.
14:37:31 02-09-2024
Это, мягко говоря, странно, что такие конторы, как СК и прокуратура занимаются дурацкими детскими шалостями, на фоне тотального безобразия в строительной сфере и сфере ЖКХ...
17:52:06 02-09-2024
Гость (14:37:31 02-09-2024) Это, мягко говоря, странно, что такие конторы, как СК и прок... Так некие персонажи начинали с издевательств над маленькими девочками, теперь выросли и проказничают в Строительстве и ЖКХ. Поэтому СК и Прокуратура не дремлют!
11:38:39 03-09-2024
Гость (14:37:31 02-09-2024) Это, мягко говоря, странно, что такие конторы, как СК и прок... А кто этим должен заниматься - спортлото ?
19:26:28 02-09-2024
про девочку говорят (с), что она из семьи нариков, чем-то болеет, убивает голубей во дворе и кидается ими на детской площадке. но это никому не оправдание.
08:56:00 03-09-2024
Девочка убивает голубей. Ты попробуй его еще поймай. Какую ерунду ты пишешь.
11:50:01 03-09-2024
Что бы у тебя руки отсохли (08:56:00 03-09-2024) Девочка убивает голубей. Ты попробуй его еще поймай. Какую е... так и есть, в пабликах пишут, что девочка с нарушениями развития, мучает животных, детей. Видимо допекла, вот и ответили. Её может лечить надо.
14:00:03 03-09-2024
Что бы у тебя руки отсохли (08:56:00 03-09-2024) Девочка убивает голубей. Ты попробуй его еще поймай. Какую е... в смысле поймай, когда они сами в руки лезут?
у меня прямо сейчас живет слабенький молодой голубь дома. ему повезло, мне-нет. выхаживаю