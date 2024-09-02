СК и прокуратура начали проверку из-за издевательств над девочкой в Барнауле

Ранее в соцсетях распространили видео, как дети заставляли ребенка кусать кроссовок

02 сентября 2024, 14:33, ИА Амител

Девочка плачет / Фото: unsplash.com

Следком и прокуратура Алтайского края организовали проверки по сообщению о противоправных действиях в отношении маленькой девочки.

В соцсетях ранее сообщили, что у подъезда дома № 83 по улице Чудненко несколько ребят окружили девочку и один из мальчишек подставлял к ее рту ногу со словами: "Давай, кусай".

В региональном СК отметили, что уже зарегистрировали доследственную проверку на наличие признаков преступления по статье УК РФ "Истязание".

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему", – говорится в сообщении ведомства.

Прокурор Алтайского края Антон Герман также отреагировал на случившееся и поручил подчиненным провести проверку причин и условий инцидента, а также соблюдения законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.