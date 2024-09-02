Врач раскрыла опасность переедания кабачков
По словам специалиста, оптимальная норма потребления этого овоща составляет 200-300 г в день
02 сентября 2024, 16:15, ИА Амител
Кабачки и другие овощи / Фото: pxhere.com
Кабачки – ценный источник питательных веществ, содержащий витамины и минералы, полезные для сердца и пищеварения. Однако их переедание может вызвать проблемы с ЖКТ, рассказала "Известиям" врач Надежда Подкорытова.
По ее словам, злоупотребление этим овощем может вызвать вздутие живота и диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой.
Норма потребления составляет 200-300 г в день. При этом лучше всего употреблять кабачки с минимальной термообработкой – например, тушеные, запеченные или приготовленные на пару.
17:30:16 02-09-2024
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17:57:01 02-09-2024
Ужасная новость!
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Эта тётка мстительно решила оболгать светлый образ кабачка... видимо, ей никто их не дарит!
19:47:03 03-09-2024
Напомнило:
Встречаются два генерала русский и американский,
Русский говорит:
-Русский солдат получает в день 2000 килокаллорий!
Американский:
-Американский солдат 4000,
Русский:
-Врешь морда натовская! Не может солдат в день два мешка брюквы съесть!
20:28:58 03-09-2024
ну прям не знаю...
чистишь кабачок.
тонкими кольцами нарезаешь.
в муке обваливаешь и на сковородку в маслице жарить до хрустящей корочки.
такая нямка получается...
или еще вариант.
чистишь кабачок.
нарезаешь кольцами потолще.
в серединку фарш кладешь, сверху помидорку с майонезом. и все это дело тертым сыром посыпаешь.
потом в духовку.
если что, то сердцевину надо вырезать:)