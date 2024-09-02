Врач раскрыла опасность переедания кабачков

По словам специалиста, оптимальная норма потребления этого овоща составляет 200-300 г в день

02 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Кабачки и другие овощи / Фото: pxhere.com

Кабачки – ценный источник питательных веществ, содержащий витамины и минералы, полезные для сердца и пищеварения. Однако их переедание может вызвать проблемы с ЖКТ, рассказала "Известиям" врач Надежда Подкорытова.

По ее словам, злоупотребление этим овощем может вызвать вздутие живота и диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой.

Норма потребления составляет 200-300 г в день. При этом лучше всего употреблять кабачки с минимальной термообработкой – например, тушеные, запеченные или приготовленные на пару.