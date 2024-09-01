Эндокринолог рассказал о пользе орехов

Они оказывают благотворное влияние на организм сразу в нескольких сферах

01 сентября 2024, 15:15, ИА Амител

Орех макадамия / Фото: pxhere.com/ru/photo/668413

Регулярное употребление орехов, особенно макадамии и кешью, может помочь снизить уровень холестерина и улучшить состояние кожи. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-эндокринолог, терапевт сети "Клиника Фомина" в Уфе Арина Разагатова.

В одном исследовании было показано, что участники, которые съедали 15-18 орехов макадамии в сутки, имели более низкий уровень холестерина, в том числе ЛПНП, чем те, в рацион которых макадамия не входила. Данные о том, что регулярное употребление кешью помогает снизить уровень холестерина и ЛПНП, также имеются.

Добавление кешью в рацион, согласно одному исследованию, помогает похудеть и увеличить мышечную массу, а также уменьшает усталость после тренировки.

Ежедневное употребление миндаля уменьшает выраженность морщин и пигментацию кожи у женщин в постменопаузе.

Перекусы орехами помогают избежать переедания и набора веса, контролировать уровень сахара, улучшать работу сердца, головного мозга и снижать риск многих хронических заболеваний.

Средиземноморская диета, включающая ежедневное употребление орехов, помогает уменьшить потребление вредных животных жиров. В день следует съедать до 30 г орехов, добавлять их в салаты или делать корочку для мяса и рыбы.