В Барнауле временно перекроют два участка дорог

Ограничения коснутся улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Чернышевского

03 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com

В Барнауле в ближайшие дни временно перекроют два участка дорог, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 08:00 4 сентября до 22:00 6 сентября проезд ограничат по всей ширине проезжей части улицы 80-й Гвардейской Дивизии в районе дома № 21. Специалисты будут устранять здесь дефекты на теплосети.

Кроме того, с 5 по 12 сентября закроют движение автотранспорта по всей ширине улицы Чернышевского в районе здания № 186 для строительства теплосети.

Водителей просят быть внимательными при проезде этих участков и по возможности заранее планировать свои маршруты.