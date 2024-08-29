НОВОСТИТранспорт

В Барнауле по давней просьбе жителей отремонтируют улицу Юрина

Также сделают тротуар, которого ранее не было

29 августа 2024, 11:14, ИА Амител

Ремонт на улице Юрина / Фото: barnaul.org
Ремонт на улице Юрина / Фото: barnaul.org

В Барнауле в этом году отремонтируют дорогу по улице Юрина – от Просторной до улицы Солнечная Поляна, сообщает мэрия.

"Местные жители просили об этом последние несколько лет. Дорожное полотно там пришло в негодность: водителям приходилось объезжать многочисленные ямы. При этом дорога является основным проездом к густонаселенному частному сектору", – рассказали в администрации города.

В связи с этим принято решение включить объект в план работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

На участке протяженностью 0,54 км обновят саму дорогу: уже восстановлено основание проезжей части, уложен выравнивающий слой асфальта. Также завершаются работы по устройству тротуара, которого ранее не было.

"Рядом расположено несколько образовательных учреждений и теперь путь к ним будет гораздо безопаснее", – подчеркнули в мэрии.

Асфальтирование дороги / Фото: t.me/barnaul_org

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Транспорт Дорожный ремонт

Комментарии 6

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Гость

11:28:47 29-08-2024

а шлагбаум снимут?
а то не пролезешь под ним

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Юлия

11:34:52 29-08-2024

А как же улицы А.Петрова и Исакова? Там такая же ситуация, тоже нет тротуаров и освещения. Так же дети из поселка ходят в школы и детские сады.

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Гость

11:37:35 29-08-2024

А почему Юрина от Просторной до Геодезической гораздо уже чем от Геодезической до Солнечной поляны?

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Гость

11:41:01 29-08-2024

Гость (11:28:47 29-08-2024) а шлагбаум снимут?а то не пролезешь под ним ... На камазе не езди

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Гость

11:47:25 29-08-2024

Лучше бы звучало - по древней традиции...!?

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Гость

15:01:37 29-08-2024

Ну да, на тротуаре столбов наставили..., особенно возле Солнечной поляны - в шахматном порядке - не ужели нельзя за тротуар убрать...? Асфальт уже трещинами пошел - сейчас еще одним слоем закатают, на пару лет хватит, а потом опять развалится в районе рощи...

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