В Барнауле по давней просьбе жителей отремонтируют улицу Юрина

Также сделают тротуар, которого ранее не было

29 августа 2024, 11:14, ИА Амител

Ремонт на улице Юрина / Фото: barnaul.org

В Барнауле в этом году отремонтируют дорогу по улице Юрина – от Просторной до улицы Солнечная Поляна, сообщает мэрия.

"Местные жители просили об этом последние несколько лет. Дорожное полотно там пришло в негодность: водителям приходилось объезжать многочисленные ямы. При этом дорога является основным проездом к густонаселенному частному сектору", – рассказали в администрации города.

В связи с этим принято решение включить объект в план работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

На участке протяженностью 0,54 км обновят саму дорогу: уже восстановлено основание проезжей части, уложен выравнивающий слой асфальта. Также завершаются работы по устройству тротуара, которого ранее не было.