В Барнауле по давней просьбе жителей отремонтируют улицу Юрина
Также сделают тротуар, которого ранее не было
29 августа 2024, 11:14, ИА Амител
В Барнауле в этом году отремонтируют дорогу по улице Юрина – от Просторной до улицы Солнечная Поляна, сообщает мэрия.
"Местные жители просили об этом последние несколько лет. Дорожное полотно там пришло в негодность: водителям приходилось объезжать многочисленные ямы. При этом дорога является основным проездом к густонаселенному частному сектору", – рассказали в администрации города.
В связи с этим принято решение включить объект в план работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
На участке протяженностью 0,54 км обновят саму дорогу: уже восстановлено основание проезжей части, уложен выравнивающий слой асфальта. Также завершаются работы по устройству тротуара, которого ранее не было.
"Рядом расположено несколько образовательных учреждений и теперь путь к ним будет гораздо безопаснее", – подчеркнули в мэрии.
11:28:47 29-08-2024
а шлагбаум снимут?
а то не пролезешь под ним
11:34:52 29-08-2024
А как же улицы А.Петрова и Исакова? Там такая же ситуация, тоже нет тротуаров и освещения. Так же дети из поселка ходят в школы и детские сады.
11:37:35 29-08-2024
А почему Юрина от Просторной до Геодезической гораздо уже чем от Геодезической до Солнечной поляны?
11:41:01 29-08-2024
Гость (11:28:47 29-08-2024) а шлагбаум снимут?а то не пролезешь под ним ... На камазе не езди
11:47:25 29-08-2024
Лучше бы звучало - по древней традиции...!?
15:01:37 29-08-2024
Ну да, на тротуаре столбов наставили..., особенно возле Солнечной поляны - в шахматном порядке - не ужели нельзя за тротуар убрать...? Асфальт уже трещинами пошел - сейчас еще одним слоем закатают, на пару лет хватит, а потом опять развалится в районе рощи...