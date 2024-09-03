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На Алтае спасли женщину, которая оказалась заперта в квартире из-за паралича

Жительнице Шелаболихи помогли сотрудники скорой помощи

03 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Спасатель / Фото: МЧС Алтайского края
Спасатель / Фото: МЧС Алтайского края

В селе Шелаболиха Алтайского края спасатели выручили женщину, у которой случился приступ и паралич мышц ног, сообщили в МЧС Алтайского края.

Специалистов вызвала дочь потерпевшей, поскольку не могла попасть в ее квартиру сама. Сотрудники 82-й пожарно-спасательной части в сопровождении полицейского вскрыли железную решетку на окне и тем самым спасли жизнь сельчанке.

Благодаря их оперативным действиям работники скорой помощи смогли оказать женщине своевременную медицинскую помощь.

Алтайский край спасение людей

Комментарии 2

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гость

09:11:29 04-09-2024

Спасибо этим добрым и неравнодушным людям!

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Владимир

09:37:10 04-09-2024

Я первый влез в квартиру, после того, как сотрудники МЧС вскрыли решетку

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