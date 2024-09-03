На Алтае спасли женщину, которая оказалась заперта в квартире из-за паралича
Жительнице Шелаболихи помогли сотрудники скорой помощи
03 сентября 2024, 15:40, ИА Амител
Спасатель / Фото: МЧС Алтайского края
В селе Шелаболиха Алтайского края спасатели выручили женщину, у которой случился приступ и паралич мышц ног, сообщили в МЧС Алтайского края.
Специалистов вызвала дочь потерпевшей, поскольку не могла попасть в ее квартиру сама. Сотрудники 82-й пожарно-спасательной части в сопровождении полицейского вскрыли железную решетку на окне и тем самым спасли жизнь сельчанке.
Благодаря их оперативным действиям работники скорой помощи смогли оказать женщине своевременную медицинскую помощь.
09:11:29 04-09-2024
Спасибо этим добрым и неравнодушным людям!
09:37:10 04-09-2024
Я первый влез в квартиру, после того, как сотрудники МЧС вскрыли решетку