На Алтае спасли женщину, которая оказалась заперта в квартире из-за паралича

Жительнице Шелаболихи помогли сотрудники скорой помощи

03 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Спасатель / Фото: МЧС Алтайского края

В селе Шелаболиха Алтайского края спасатели выручили женщину, у которой случился приступ и паралич мышц ног, сообщили в МЧС Алтайского края.

Специалистов вызвала дочь потерпевшей, поскольку не могла попасть в ее квартиру сама. Сотрудники 82-й пожарно-спасательной части в сопровождении полицейского вскрыли железную решетку на окне и тем самым спасли жизнь сельчанке.

Благодаря их оперативным действиям работники скорой помощи смогли оказать женщине своевременную медицинскую помощь.