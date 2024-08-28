Туриста с открывшейся язвой спасли в горах Алтая

В общей сложности мужчине сделали три операции

28 августа 2024, 10:16, ИА Амител

Горы / Фото: pxhere.com/ru/photo/495018

Туриста с открывшейся язвой спасли на Алтае. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Николай прибыл в республику из Нижнего Новгорода и присоединился к группе туристов, которые собирались в поход к Кучерлинскому озеру у подножия Катунского хребта. Внезапно у него резко ухудшилось состояние здоровья, и его эвакуировали с помощью вертолета МЧС.

Борт пролетел почти 600 км, чтобы добраться до пострадавшего. В сумерках его поместили на носилки и доставили в ближайший населенный пункт, где его ждали медики. Его состояние оценили как тяжелое.

Как рассказал сам Николай, в горах у него открылась прободная язва. Если бы не помощь сотрудников МЧС, он бы погиб. В итоге его доставили в больницу, где экстренно прооперировали.

"Счет моей жизни шел на часы, так как это были четвертые сутки, как случилась беда", – вспоминает он.

После основной операции его доставили в горно-алтайскую больницу, где ему сделали еще две операции.