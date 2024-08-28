Туриста с открывшейся язвой спасли в горах Алтая
В общей сложности мужчине сделали три операции
28 августа 2024, 10:16, ИА Амител
Туриста с открывшейся язвой спасли на Алтае. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Николай прибыл в республику из Нижнего Новгорода и присоединился к группе туристов, которые собирались в поход к Кучерлинскому озеру у подножия Катунского хребта. Внезапно у него резко ухудшилось состояние здоровья, и его эвакуировали с помощью вертолета МЧС.
Борт пролетел почти 600 км, чтобы добраться до пострадавшего. В сумерках его поместили на носилки и доставили в ближайший населенный пункт, где его ждали медики. Его состояние оценили как тяжелое.
Как рассказал сам Николай, в горах у него открылась прободная язва. Если бы не помощь сотрудников МЧС, он бы погиб. В итоге его доставили в больницу, где экстренно прооперировали.
"Счет моей жизни шел на часы, так как это были четвертые сутки, как случилась беда", – вспоминает он.
После основной операции его доставили в горно-алтайскую больницу, где ему сделали еще две операции.
10:48:58 28-08-2024
коля-коля-николай...
с такими болячками сиди дома не гуляй и выздоравливай...
21:51:17 28-08-2024
Местного спирта поди попил. Там нужен хороший желудок.