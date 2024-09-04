Шесть дорожных бригад дежурят на улицах Барнаула из-за дождя
Осадки будут идти в краевой столице до конца недели
04 сентября 2024, 09:30, ИА Амител
Шесть дорожных бригад и 12 единиц техники дежурят на улицах Барнаула из-за дождя, сообщили в телеграм-канале городской администрации.
"Специалисты дорожной службы города постоянно мониторят состояние ливнеприемных колодцев. Для оперативного реагирования на случай подтопления территорий организовано дежурство шести дорожных бригад и 12 единиц техники", – говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что дожди ожидаются в Барнауле до конца недели. Горожан призвали быть внимательнее на дорогах и соблюдать меры предосторожности.
По прогнозу синоптиков, днем 4 сентября в Барнауле будет от +16 до +18 градусов, временами дождь. Ветер подует западный, 5-10 м/с.
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