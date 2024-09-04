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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Алтайском крае

По данным полиции, мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода

04 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru
Скорая помощь / Фото: amic.ru

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Усть-Калманском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.

ДТП случилось 3 сентября в 21:45 на четвертом километре дороги Усть-Калманка Кабаново – Новобураново Березовка.

"Предварительно установлено, что мужчина 1975 года рождения за рулем автомобиля Honda Stepwgn совершил наезд на пешехода, мужчину 1981 года рождения, который находился на проезжей части без цели ее перехода", – рассказали в ведомстве.

Пешеход скончался на месте до приезда скорой. Полиция проводит проверку.

ДТП Алтайский край

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