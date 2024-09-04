Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Алтайском крае
По данным полиции, мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода
04 сентября 2024, 11:40, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Усть-Калманском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.
ДТП случилось 3 сентября в 21:45 на четвертом километре дороги Усть-Калманка – Кабаново – Новобураново – Березовка.
"Предварительно установлено, что мужчина 1975 года рождения за рулем автомобиля Honda Stepwgn совершил наезд на пешехода, мужчину 1981 года рождения, который находился на проезжей части без цели ее перехода", – рассказали в ведомстве.
Пешеход скончался на месте до приезда скорой. Полиция проводит проверку.
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