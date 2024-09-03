Водитель трамвая насмерть сбил мужчину в Бийске

Пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи

03 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Трамвай насмерть сбил пешехода в Бийске, сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось 2 сентября в 17:00 неподалеку от дома № 1 по улице Эдуарда Гейдека. Предварительно установили, что 43-летний водитель трамвая № 5б наехал на 62-летнего мужчину, когда тот шел по путям в попутном направлении.

От травм он скончался до приезда скорой. Полиция проводит проверку.