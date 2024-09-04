Отец хоккеистов Павла и Валерия Буре скончался в Майами

Буре-старшему было 73 года

04 сентября 2024, 13:31, ИА Амител

Владимир Буре, 1975 год / Фото: Вячеслав Ун Да-син / ТАСС

В Майами в 73 года умер Владимир Буре – четырехкратный призер Олимпийских игр в плавании, дважды обладатель Кубка Стэнли как тренер "Нью‑Джерси Девилз" и отец хоккеистов Павла и Владимира Буре.

Как сообщает "Матч ТВ", несколько недель назад у Буре-старшего случился сердечный приступ во время купания в океане. 3 сентября его не стало.

Владимир Буре родился 4 декабря 1950 года в Норильске. Его спортивная карьера охватывает период с 1966 по 1979 год. Является заслуженным мастером спорта СССР по плаванию и заслуженным тренером России по хоккею.

В 2017 году Буре перенес тяжелый инсульт и прервал тренерскую деятельность.