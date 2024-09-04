Отец хоккеистов Павла и Валерия Буре скончался в Майами
Буре-старшему было 73 года
04 сентября 2024, 13:31, ИА Амител
Владимир Буре, 1975 год / Фото: Вячеслав Ун Да-син / ТАСС
В Майами в 73 года умер Владимир Буре – четырехкратный призер Олимпийских игр в плавании, дважды обладатель Кубка Стэнли как тренер "Нью‑Джерси Девилз" и отец хоккеистов Павла и Владимира Буре.
Как сообщает "Матч ТВ", несколько недель назад у Буре-старшего случился сердечный приступ во время купания в океане. 3 сентября его не стало.
Владимир Буре родился 4 декабря 1950 года в Норильске. Его спортивная карьера охватывает период с 1966 по 1979 год. Является заслуженным мастером спорта СССР по плаванию и заслуженным тренером России по хоккею.
В 2017 году Буре перенес тяжелый инсульт и прервал тренерскую деятельность.
13:35:07 04-09-2024
Потеря потерь
13:41:30 04-09-2024
мда.. Майями
07:29:51 05-09-2024
Истинный патриот!
09:12:11 05-09-2024
И чего им дома то не живется? Неужели там лучше? Не верю.