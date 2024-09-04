Учительница из Бийска лишилась 500 тысяч рублей, играя на псевдобирже

Женщина хотела подзаработать на инвестициях

04 сентября 2024, 14:31, ИА Амител

Женщина за ноутбуком / Фото: unsplash.com

В Бийске 27-летняя учительница лишилась 500 тысяч рублей, играя на псевдобирже, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Женщина увидела в интернете предложение о заработке на инвестициях, прошла по ссылке и оставила заявку на сайте. Вскоре ей перезвонил представитель компании и объяснил суть работы: зарабатывать нужно на валютных сделках и разнице курсов. Педагог начала инвестировать с 10 тысяч рублей, однако консультант настаивал на вложении более крупных сумм.

Таких денег у женщины не было, и она решила вывести свои средства, на что ей сказали, что для закрытия счета нужно перекрыть финансовый лимит в 495 тысяч рублей, после чего в течение часа обе суммы вернутся на карту.