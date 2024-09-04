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Учительница из Бийска лишилась 500 тысяч рублей, играя на псевдобирже

Женщина хотела подзаработать на инвестициях

04 сентября 2024, 14:31, ИА Амител

Женщина за ноутбуком / Фото: unsplash.com
Женщина за ноутбуком / Фото: unsplash.com

В Бийске 27-летняя учительница лишилась 500 тысяч рублей, играя на псевдобирже, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Женщина увидела в интернете предложение о заработке на инвестициях, прошла по ссылке и оставила заявку на сайте. Вскоре ей перезвонил представитель компании и объяснил суть работы: зарабатывать нужно на валютных сделках и разнице курсов. Педагог начала инвестировать с 10 тысяч рублей, однако консультант настаивал на вложении более крупных сумм.

Таких денег у женщины не было, и она решила вывести свои средства, на что ей сказали, что для закрытия счета нужно перекрыть финансовый лимит в 495 тысяч рублей, после чего в течение часа обе суммы вернутся на карту.

"Бийчанка оформила кредит и перевела почти полмиллиона по указанному номеру телефона. Правда, обратно своих денег женщина так и не дождалась", – рассказали в ведомстве.

Бийск Мошенники

Комментарии 7

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Гость

14:36:59 04-09-2024

Уж сколько раз твердили миру...

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Гость

14:39:58 04-09-2024

и эти люди учат детей? ума то нет вообще

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Бдыщ!!!

14:40:38 04-09-2024

Почему их не садят?

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Гость

16:15:54 04-09-2024

А по какому предмету учительница?

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Гость

07:31:17 05-09-2024

Гость (16:15:54 04-09-2024) А по какому предмету учительница?... По семьеведению. Флагоподниманию.

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Гость

14:44:59 04-09-2024

Хорошая новость, учительница получила урок. Может теперь детей научит, как делать не надо

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Кхм...

17:21:50 04-09-2024

Учительница. Первая моя...

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