Учительница из Бийска лишилась 500 тысяч рублей, играя на псевдобирже
Женщина хотела подзаработать на инвестициях
04 сентября 2024, 14:31, ИА Амител
В Бийске 27-летняя учительница лишилась 500 тысяч рублей, играя на псевдобирже, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
Женщина увидела в интернете предложение о заработке на инвестициях, прошла по ссылке и оставила заявку на сайте. Вскоре ей перезвонил представитель компании и объяснил суть работы: зарабатывать нужно на валютных сделках и разнице курсов. Педагог начала инвестировать с 10 тысяч рублей, однако консультант настаивал на вложении более крупных сумм.
Таких денег у женщины не было, и она решила вывести свои средства, на что ей сказали, что для закрытия счета нужно перекрыть финансовый лимит в 495 тысяч рублей, после чего в течение часа обе суммы вернутся на карту.
"Бийчанка оформила кредит и перевела почти полмиллиона по указанному номеру телефона. Правда, обратно своих денег женщина так и не дождалась", – рассказали в ведомстве.
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