Барнаулец лишился 5 млн рублей в надежде заработать на трейдинге

Мужчину обманули мошенники

03 сентября 2024, 10:31, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com

Мошенники похитили более 5 млн рублей у 31-летнего барнаульца, который рассчитывал заработать на инвестициях, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств, которая вскоре предложила ему работу трейдером. Горожанин заинтересовался, пообщался с представителем трейдинговой компании и впоследствии вложил более 2 млн рублей собственных накоплений, взял в кредит 1,3 млн, а оставшуюся сумму одолжил у знакомого.

Неизвестные продолжали настаивать на пополнении счета, обещая, что барнаулец сможет вывести свои деньги обратно. Однако мужчина раскусил аферистов и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.