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Барнаулец лишился 5 млн рублей в надежде заработать на трейдинге

Мужчину обманули мошенники

03 сентября 2024, 10:31, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com
Деньги / Источник фото: pxhere.com

Мошенники похитили более 5 млн рублей у 31-летнего барнаульца, который рассчитывал заработать на инвестициях, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств, которая вскоре предложила ему работу трейдером. Горожанин заинтересовался, пообщался с представителем трейдинговой компании и впоследствии вложил более 2 млн рублей собственных накоплений, взял в кредит 1,3 млн, а оставшуюся сумму одолжил у знакомого.

Неизвестные продолжали настаивать на пополнении счета, обещая, что барнаулец сможет вывести свои деньги обратно. Однако мужчина раскусил аферистов и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Барнаул Мошенники

Комментарии 8

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Гость

10:36:10 03-09-2024

Ох уж эта любовь к легким деньгам.

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Мусик

10:36:41 03-09-2024

откуда они такие постоянно появляются-то?

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Гость

10:47:51 03-09-2024

Даун его имя.

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Бдыщ!!!

10:51:24 03-09-2024

А денюжки тютю... И вряд ли вернутся... В свое время на робофорекс с одного бакса за год увеличил депозит до сотни баксов... Брокер уаеличил своп и спер деньги

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Элен без ребят

11:04:40 03-09-2024

у меня нет ни одного темного пятна на кредитной истории, работаю официально и бОльшую часть зп получаю через банк, но мне никто не даёт кредит наличными в миллионных размерах, а только в размере двух- трёх месячных ЗП. всегда это удивляло.

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Мусик

12:10:47 03-09-2024

Элен без ребят (11:04:40 03-09-2024) у меня нет ни одного темного пятна на кредитной истории, раб... вы от нас что-то утаиваете.

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горожанин

11:25:20 03-09-2024

надо его еще в тюрьму посадить года на три. За то что врагов финансировал. Может на нарах поумнеет

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Гость

11:48:03 03-09-2024

Главное вовремя раскусил аферистов)

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