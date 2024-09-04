МВД Алтайского края может возглавить руководитель полиции Тверской области

По данным СМИ, глава краевого МВД Андрей Подолян ушел в отставку

04 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Сергей Камышев / Фото: ГУ МВД по Тверской области

Начальник УМВД по Тверской области Сергей Камышев может быть назначен новым главой ГУ МВД по Алтайскому краю, пишет "Банкфакс".

По данным издания, генерал-лейтенант Андрей Подолян, ранее возглавлявший краевой главк МВД, ушел в отставку еще в июле. Хотя официально об этом не сообщалось, его имя пропало из раздела "Руководство" с сайта ведомства.

Обязанности Подоляна временно исполнял заместитель Марк Левин.

Источник агентства отметил, что возглавить алтайскую полицию уже в ближайшие дни может 48-летний Сергей Камышев, который с 2022-го руководит УМВД по Тверской области. Судьба Подоляна тем временем пока неизвестна. Вероятно, он может уйти на пенсию.