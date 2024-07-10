Начальник алтайской полиции Андрей Подолян в ближайшее время может покинуть пост

Подолян возглавляет региональное МВД с августа 2018 года

10 июля 2024, 13:50, ИА Амител

Андрей Подолян / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на несколько источников.

"Не исключено, что Подолян выйдет на пенсию, также сохраняется вариант с его переводом на новое место службы в другой регион", – отмечает издание.

Напомним, информация о возможном уходе Подоляна появилась еще в июне. По информации собеседников издания, он уже попрощался со своими починенными в частном порядке.

Подолян возглавляет региональное МВД с августа 2018 года. Его пятилетний контракт истек в 2023 году, однако его продлили – до 2024 года.