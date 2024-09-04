В Белокурихе мужчина изуродовал девушке лицо, ударив ее стаканом
В отношении дебошира проводят проверку
04 сентября 2024, 16:00, ИА Амител
В Белокурихе мужчина ударил девушку стаканом по голове и тем самым обезобразил ей лицо, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Конфликт случился в ночь с 23 на 24 августа в ресторане "Встреча у реки".
"Компания из Бийска общалась за столиком, когда вдруг к одной из девушек подошел незнакомец и плеснул ей пивом в лицо, после чего ударил ее стаканом. Ее спутник, увидев это, попытался заступиться, но получил удар по шее разбитым стаканом", – говорится в сообщении.
В результате обоих пострадавших госпитализировали.
Произошедшее уже прокомментировали в МВД Алтайского края. По предварительным данным, потерпевшая девушка – 1996 года рождения, а злоумышленник – 1985-го. Его доставили в отделение полиции в Белокурихе и уже проводят проверку. По ее результатам правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.
16:55:50 04-09-2024
Да уж, отдохнули)))
23:49:14 04-09-2024
Т.е. спустя 10 дней из-за инфо шумихи они были вынуждены действовать и шевелиться ? Жесть.
07:36:18 05-09-2024
Рот раскрывать не надо было! Совсем уже страх потеряли. Вот и пусть теперь со шрамами ходит, красотка.
09:02:59 05-09-2024
Гость (07:36:18 05-09-2024) Рот раскрывать не надо было! Совсем уже страх потеряли. Вот ... Кто потерял страх? Кому не нужно было рот раскрывать? Вы присутствовали? Знаете причину конфликта?
09:36:43 05-09-2024
Гость (07:36:18 05-09-2024) Рот раскрывать не надо было! Совсем уже страх потеряли. Вот ... Терпила по жизни?
09:49:51 05-09-2024
Гость (07:36:18 05-09-2024) Рот раскрывать не надо было! Совсем уже страх потеряли. Вот ... урка?