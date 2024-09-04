В Белокурихе мужчина изуродовал девушке лицо, ударив ее стаканом

В отношении дебошира проводят проверку

04 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Белокурихе мужчина ударил девушку стаканом по голове и тем самым обезобразил ей лицо, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Конфликт случился в ночь с 23 на 24 августа в ресторане "Встреча у реки".

"Компания из Бийска общалась за столиком, когда вдруг к одной из девушек подошел незнакомец и плеснул ей пивом в лицо, после чего ударил ее стаканом. Ее спутник, увидев это, попытался заступиться, но получил удар по шее разбитым стаканом", – говорится в сообщении.

В результате обоих пострадавших госпитализировали.

Произошедшее уже прокомментировали в МВД Алтайского края. По предварительным данным, потерпевшая девушка – 1996 года рождения, а злоумышленник – 1985-го. Его доставили в отделение полиции в Белокурихе и уже проводят проверку. По ее результатам правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.