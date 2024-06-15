Ревнивец до смерти избил невесту в Ленинградской области

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

15 июня 2024, 13:30, ИА Амител

Источник фото: kchr.sledcom.ru

В Ленинградской области 35-летний мужчина в квартире до смерти избил невесту, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился 13 июня в городе Гатчина.

"Подозреваемый в ходе конфликта на почве ревности нанес своей сожительнице на менее двух ударов руками в голову, в результате которых женщина скончалась на месте происшествия в тот же день", – отметили в ведомстве.

Злоумышленника задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение.